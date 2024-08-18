في الريال أنت لست النجم الأوحد .. مرحبًا بك مبابي بدوري لا يوجد فيه سانت إيتيان وأنجيه!

ريال مدريد يتعادل ومبابي لا يسجل..

رحل عن باريس سان جيرمان، وكان "نجم الفريق الأول" والهداف التاريخي لفريق العاصمة الباريسية، ليذهب إلى ريال مدريد، ويصبح بين تشكيلة مدججة بالنجوم، تتمتع باللا مركزية في اللعب، وتصنع أكثر من حل هجومي أمام المرمى، فبات مطالبًا باللعب الجماعي، وصارت القاعدة الأساسية هي "ليس ضروريًا أن تكون أنت مسجل الهدف".

على الورق، نرى كيليان مبابي رأس حربة في تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا، في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني (موسم 2024-2025)، ولكن بالنظر إلى الملعب، فإن النظرية التي تحدث عنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل الموسم، تتحقق، حينما طمأن جماهيره بأن وجود مبابي لن يؤثر على طريقة لعب رودريجو وفينيسيوس وبيلينجهام، كونه يعتمد على اللا مركزية، ويمنحهم حرية الحركة وفق رؤيتهم للملعب، ولذلك نجد مبابي رأس حربة تارة، وجناح أيسر أخرى، إذا اتجه فيني إلى الوسط. يعود إلى الخلف حال مرتدات مايوركا، ثم تجده انطلق كالسهم نحو مرمى الحارس دومينيك جريف.

ورغم كونه لم يسجل في مباراة الريال ومايوركا، إلا أنه لا يمكننا الحكم مبكرًا عن مشوار مبابي مع الميرينجي، ولكن يمكننا القول "مرحبًا بك يا مبابي في الدوري الإسباني".

وفيما يلي، نستعرض أبرز النقاط حول أداء كيليان مبابي في مباراة ريال مدريد أمام مايوركا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مستهل مشوار الريال، نحو الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني..