"طريقة حديثهم بالفرنسية سيئة" .. تعليق غريب من مبابي عن استفزازات جمهور أولمبياكوس له!

عاش ريال مدريد أمسية حافلة بالأحداث على أرض ملعب كارايسكاكيس الملتهب. في مواجهة فريق أولمبياكوس العدواني منذ البداية، استسلم لاعبو ريال مدريد في البداية لهدف مبكر سجله تشيكينيو في الدقيقة الثامنة.

ولم يفعل الجمهور، الذي كان متحمسًا كما كان متوقعًا، أي شيء لتهدئة التوتر السائد.

لكن قبل المباراة بلحظات، كان هناك حادث آخر قد شحذ تركيز كيليان مبابي. فقد حاول بعض المشجعين زعزعة ثقته بنفسه من خلال ترديد عبارات باللغة الفرنسية.

وعندما سُئل المهاجم الريال مدريد عن ذلك بعد المباراة، ابتسم وهو يتذكر المشهد:

"نعم، نعم، نعم، أثناء الإحماء. كانوا يتحدثون الفرنسية، لكنها كانت فرنسية سيئة، كما تعلمون. كان لهجتهم سيئة، لكن هذه هي الحياة. لا بأس، كنت مركزًا على فريقي، وعلى مساعدتهم، وكنت أفكر في أدائنا على أرض الملعب ورد فعل الجمهور الجيد".

لم تؤثر هذه الأناشيد الساخرة كثيراً. رد مبابي في أفضل مكان ممكن: الملعب. في غضون سبع دقائق (22،24،29)، قلب المباراة رأساً على عقب، وأذهل الملعب الذي كان يهتز قبل لحظات قليلة. أداء رائع تواصل مع هدف رابع في الشوط الثاني، ليحسم فوزاً مذهلاً (3-4).