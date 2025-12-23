mbappe(C)Getty images
علي سمير

"من المخزي رؤية ذلك" .. لاعب أتلتيكو مدريد السابق يهاجم ريال مدريد ويسخر من كيليان مبابي!

رقم مثير للجدل في موسم الفريق المدريدي

قام روبين كانو مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، بالسخرية من كثرة ركلات الجزاء التي سجلها كيليان مبابي نجم الغريم التقليدي ريال مدريد خلال هذا الموسم.

ريال مدريد نجح في الفوز على إشبيلية يوم السبت الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين نظيفين، ليواصل صحوته المحلية تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

الهدف الأول جاء عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 38، بينما أضاف مبابي الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ4 دقائق من ركلة جزاء، وهنا بدأت السخرية.

تسجيل مبابي لركلة جزاء تسببت في تهكم من البعض على عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد هذا الموسم وسجلها مبابي، حيث سبق أن أحرز هدفًا بطريقة مماثلة قبلها بثلاثة أيام أمام تالافيرا بكأس ملك إسبانيا.

  • سخرية من لاعب أتلتيكو السابق

    روبين كانو نشر صورة مقتبسة من نتيجة المباراة على موقع "جوجل"، وتساءل عن إدراج حرف "P" بجوار اسم مبابي بعد تسجيله ضد إشبيلية.

    وقال كانو عبر حسابه على منصة "إكس":"ما هي الـ "P" التي يضعونها دائمًا بجوار اسم مبابي".

    المتابعون انقسموا بين مؤيد ومعارض، بالتأكيد أي شخص لا يشجع ريال مدريد سيتفق مع لاعب أتلتيكو السابق، بينما هاجمه عشاق الميرينجي على الجانب الآخر بحجة أن الركلات كانت مستحقة.

  • Kylian MbappeGetty Images

    سبب المنشور المثير للجدل

    وفي سياق متصل، خرج لاعب أتلتيكو مدريد وإلتشي ورايو فاييكانو ومنتخب إسبانيا السابق، لتوضيح ما نشره عبر حسابه، مؤكدًا أنه لم يخسر من مبابي على المستوى الشخصي.

    وقال كانو:"يجب توضيح القصة قليلًا، أنا لا أقلل من مبابي أبدًا، ولا توجد أي شكوك حول جودته، بل أعتبره اللاعب الأفضل في العالم حاليًا".

    وأضاف:"الأمر يتعلق بعدد ركلات الجزاء التي تم احتسابها لريال مدريد هذا الموسم، من المخزي رؤية ذلك، الفرنسي لا يحتاج لها من أجل الفوز بالحذاء الذهبي في أوروبا أو هداف الدوري الإسباني، لأنه سيحقق ذلك على أي حال".

  • موسم مبهر لمبابي

    وسط المستويات المحبطة والمتخطبة لريال مدريد في موسم 2025/2026، يأتي مبابي كأحد أهم الثوابت بفريق المدرب تشابي ألونسو، حيث يتمتع بتأثير هائل مع الميرينجي في مختلف المستويات.

    مبابي سجل 29 هدفًا مع ريال مدريد في 24 مباراة لعبها مع الفريق خلال الموسم الجاري، ولعب 5 تمريرات حاسمة، وسبق له تسجيل "هاتريك" أمام كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا، وأحرز "سوبر هاتريك" برباعية أمام أولمبياكوس بنفس البطولة، بالمباراة التي فاز بها فريقه 4/3.

    وبالنسبة للنقطة التي تحدث عنها كانو، فقد أحرز مبابي 9 أهداف من ركلات جزاء، كما أضاع ركلة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة ببداية الموسم، مما تسبب في ظهور كلمة "Mbappe P" التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ريال مدريد يستعيد توازنه

    نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.

    فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية أول أمس لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.

    ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.

    الآن، يقف الفريق الملكي أمام "عنق الزجاجة" الحقيقي مع مطلع العام الجديد (2026)؛ إذ لا مجال لأي عثرة عندما يستضيف ريال بيتيس العنيد في الليجا يوم 4 يناير، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى "محرقة" الديربي لمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.

    هذه المواجهات القادمة لن تكون مجرد مباريات، بل هي "حكم نهائي" سيحدد ما إذا كانت استفاقة مدريد حقيقية وقادرة على تقليص الفارق مع الصدارة، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة قبل الانفجار الكبير.

