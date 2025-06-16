كيليان مبابي لن ينجو من العقاب أيضًا! .. تشابي ألونسو يهدد نجوم ريال مدريد قبل الظهور الأول أمام الهلال

ألونسو يفرض سيطرته على غرفة ملابس ريال مدريد..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لـ"عهدٍ جديد"، مع المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو؛ الذي تولى منصبه رسميًا، في صيف العام الحالي.

ريال مدريد تعاقد مع ألونسو، بعد "فسخ عقد" المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي؛ الذي حقق العديد من النجاحات المحلية والقارية والعالمية، مع الفريق الأول.

لكن.. مستوى ونتائج العملاق الإسباني شهدا تراجعًا مرعبًا، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، تحت قيادة أنشيلوتي؛ ما دفع الرئيس فلورنتينو بيريز، للاستغناء عنه والتعاقد مع ألونسو رسميًا.