رصدت الكاميرات التلفزيونية الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا الأخيرة في الدوري الإسباني، واقعة مثيرة للجدل بطلها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في الممر المؤدي لغرف الملابس بين شوطي اللقاء.

وبحسب اللقطات المصورة والتقارير الصحفية الواردة عقب المباراة، فقد وجه مبابي عبارات حادة وغاضبة تجاه الحكم الرابع، واصفاً طاقم التحكيم بالمهرجين، وذلك في سياق اعتراضه الشديد على القرارات التحكيمية التي شهدها الشوط الأول.

ولم يكتفِ اللاعب بذلك، بل استمر في توجيه كلمات نابية باللغة الفرنسية أثناء دخوله النفق، مما استدعى تدخلاً شفهياً من إداريي الفريق لتهدئة الموقف قبل تفاقمه.

هذه الواقعة أعادت فتح ملف الانضباط السلوكي للاعب الذي بات اسمه يرتبط بالأزمات التحكيمية بقدر ارتباطه بتسجيل الأهداف.

السطور التالية تعكس رأيًا شخصيًا في مبابي، مدعومًا بمواقف موثقة للاعب الفرنسي، تؤكد وجهة نظري بأنه وإن كان لاعبًا عظيمًا، إلا أنه رياضي سيئ للغاية!