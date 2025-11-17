Kylian Mbappe France 2025Getty
كيليان مبابي إلى المحكمة: تفاصيل جلسة الاستماع بين نجم الريال وباريس سان جيرمان في قضية الـ55 مليون!

القضية الأولى من نوعها في تاريخ قضايا محكمة العمل في باريس

يتوجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إلى المحكمة، في ظل استمرار نزاعه القانوني الطويل، مع ناديه السابق، باريس سان جيرمان، رغم فك الارتباط بين الطرفين، منذ رحيله إلى قلعة الميرينجي في صيف 2024، بعقد لمدة خمسة مواسم.

ويوجه مبابي اتهامًا ضد باريس سان جيرمان، بعدم سداد مستحقات تأخرة بقيمة 55 مليون يورو (48 مليون جنيه استرليني/ 64 مليون دولار)، فيما تتجه القضية إلى محاكم العمل في العاصمة الفرنسية، من أجل إصدار حكم نهائي.

  • يوم في المحكمة: مبابي في نزاع قانوني مع باريس سان جيرمان

    وتعقد جلسة الاستماع، اليوم، حيث يعود كيليان مبابي إلى وطنه، من أجل مواجهة مسؤولي ناديه السابق، بعدما تم رفع النزاع إلى محكمة العمل في باريس، رغم أن المجلس غير معتاد على التعامل مع مثل هذه القضايا البارزة.

    وتشهد الجلسة، استماع المحكمة إلى الطرفين، بشكل مباشر؛ بعدما تم تجاوز مرحلة "التوفيق" الأولية، بسبب طلب مبابي لإعادة تصنيف عقده محدد المدة، إلى عقد دائم.

    محامي باريسي يشرح .. ماذا يحدث بعد ذلك؟

    وتحدث إيلي دوتيلوند، عضو نقابة المحامين في باريس، عبر قناة RMC Sport، بشأن الخطوات المتبعة بعد ذلك، قائلًا "المدعي (مبابي)، سيقدم حججه، والتي تتعلق بعدم تنفيذ عقد علمه، وبشكل أكثر تحديدًا، عدم دفع رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة، فضلًا عن المكافآت غير المدفوعة".

    وأضاف "يتعين على المدى عليه (باريس سان جيرمان) أن يشرح سبب عدم دفع رواتب هذه الأشهر والمكافآت غير المدفوعة، وفقًا لرأيهم، وسيكون هذا الأول من نوعه في تاريخ القضايا في محكمة العمل".

    وبينما يحصل مبابي على موعده في المحكمة، أفادت تقارير بأن قرار المحكمة لن يصدر حول القضية قبل عدة أشهر، فيما أكدت دلفين فيرهيدن، محامية مبابي، في إبريل 2025،، أن موكلها مصمم على الدفاع عن حقوقه، ليس لنفسه فقط، ولكن أيضًا لجميع اللاعبين الآخرين الذين تعرضوا للظلم من قِبل أنديتهم.

  • كيف بدأ نزاع مبابي وباريس سان جيرمان؟

    وتسبب الخلاف بين مبابي والنادي الباريسي إلى تشويه سمعته، في ملعب بارك دي برانس، كونه أفضل هدّاف في تاريخ النادي، برصيد 235 هدف، فيما بدأت الخلافات بين الطرفين منذ صيف 2023، عندما أعلن بطل مونديال روسيا، بوضوح عن عدم نيته في تمديد عقده، وأن ينوي الرحيل كلاعب حر في الصيف التالي.

    وتم استبعاد مبابي من بداية موسم 2023-2024، قبل أن يتم إعادته على الفور بعد جولة واحدة من المباريات، ليؤكد باريس سان جيرمان، أن كيليان عاد إلى خطتهم بعد أن وافق على التنازل عن جزء من الأموال المستحقة له.

    في المقابل، نفى المقربون من مبابي ما ادعاه باريس سان جيرمان، والذي تم وصفه بـ"الخيالي"، حيث لم يتم التوصل لأي اتفاق من أجل التنازل عن بعض المستحقات.

    وأفادت تقارير بأن اجتماعات قد انعقدت خلال صيف 2023، حيث يواصل مبابي المطالبة بدفع مبلغ 55 مليون يورو، بما يعتقد أنه حق له.

    وفي تطور الأحداث، تقرر إلغاء أمر المحكمة بتجميد هذا المبلغ في حسابات باريس سان جيرمان، في 26 مايو الماضي، كما سحب مبابي شكواه ضد النادي الباريسي بـ"التحرش الأخلاقي"، ورغم ذلك، إلا أنه تم فتح تحقيق في القضية، ولا يزال جاريًا في صيف 2025.

    وخاض مبابي وباريس سان جيرمان معارك قانونية أمام السلطان الرياضية، والتي أعلنت في النهاية أنها غير قادرة على تنفيذ قرارات لصالح اللاعب، بسبب استمرار جلسة الاستماع الأولية، التي طلبها النادي أمام محكمة باريس القضائية، وكان من القرر أن تعقد تلك الجلسة في مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

    مبابي في 2025-2026: عدد الأهداف التي سجلها وحقيقة إصابته مع ريال مدريد

    على أرض الملعب، واصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا وريال مدريد، خلال موسم 2025-2026؛ حيث سجل 23 هدفًا في 20 مباراة، مع النادي والمنتخب، بعدما سجل هدفين لفرنسا ضد أوكرانيا، ليحجز الديوك مكانًا رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، كما بات على بعد هدفين فقط من معادلة رقم جيرو، في صدارة قائمة هدافي المنتخب الفرنسي عبر العصور.

    ولم يشارك مبابي في مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية، ضد أذربيجان، والتي شهدت فوز فرنسا بنتيجة (3-1)، بسبب قرار المدرب ديديه ديشان، باستبعاده، وسط تقارير زعمت إصابة كيليان بالتهاب في الكاحل.

    في المقابل، أفادت RMC، بأن استبعاد مبابي كان بقرار من ديشان، من أجل السماح به بالعودة إلى إسبانيا، دون المخاطرة بالتعرض لانتكاسة بدنية أكثر خطورة، في مباراة كانت بمثابة "تحصيل حاصل".

