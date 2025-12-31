Real Madrid Mbappe Florentino Perez Vinicius GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

غياب كيليان مبابي عن السوبر الإسباني .. فرصة فينيسيوس جونيور الذهبية لـ"خنق" فلورنتينو بيريز وريال مدريد يعرف الفوز بدونه ولكن!

ضربة قوية لنادي ريال مدريد قد يستفيد منها البعض..

أسوأ شيء في عالم الساحرة المستديرة "الإصابات"؛ فهي تؤثر على نفسية اللاعب، وتحرم مشجع كرة القدم من متعة كروية مشروعة.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

وبالفعل.. عشاق كرة القدم سيفقدون جزءًا كبيرًا من هذه المتعة، خلال الثلاثة أسابيع القادمة؛ وهي فترة غياب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

ريال مدريد أعلن مساء اليوم الأربعاء، إصابة مبابي بـ"التواء في الركبة اليسرى"؛ وسط تأكيدات إعلامية على غيابه عن الملاعب، لمدة 3 أسابيع كاملة.

غياب مبابي لثلاثة أسابيع؛ يعني أنه لن يُشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026 على أراضيها؛ وذلك في الفترة من 7 إلى 11 يناير القادم.

وسيواجه ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني؛ بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو، في المباراة الأخرى من المربع الذهبي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تأكيدات غياب مبابي عن بطولة كأس السوبر الإسباني، للموسم الرياضي الحالي..  

  • Kylian MbappeGetty Images

    ريال مدريد يعرف الفوز بدون كيليان مبابي.. ولكن!

    منذ انضمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف 2024، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ لعب الميرينجي 10 مباريات رسمية بدونه، في مختلف المسابقات.

    وخلال المباريات العشر التي غاب فيها مبابي؛ نجح ريال مدريد في تحقيق 6 انتصارات، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة فقط.

    هذه الهزيمة الوحيدة كانت ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي (1-2)، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ حيث تواجد المهاجم الفرنسي طوال الـ90 دقيقة على "دكة البدلاء"، بسبب عدم شفائه التام من الإصابة وقتها.

    نتائج ريال مدريد في غياب كيليان مبابي

    - الدوري الإسباني:

    * الجولة الثامنة 2024-2025: أتلتيكو مدريد (1-1) ريال مدريد.

    * الجولة السابعة عشر 2024-2025: رايو فاييكانو (3-3) ريال مدريد.

    * الجولة الثانية والثلاثين 2024-2025: ريال مدريد (1-0) أتلتيك بيلباو.

    * الجولة الثالثة والثلاثين 2024-2025: خيتافي (0-1) ريال مدريد.

    - كأس ملك إسبانيا:

    * دور ربع النهائي 2024-2025: ليجانيس (2-3) ريال مدريد.

    * ذهاب نصف النهائي 2024-2025: ريال سوسييداد (0-1) ريال مدريد.

    - كأس العالم للأندية:

    * الجولة الأولى من دور المجموعات "2025": ريال مدريد (1-1) الهلال.

    * الجولة الثانية من دور المجموعات "2025": ريال مدريد (3-1) باتشوكا.

    * الجولة الثالثة من دور المجموعات "2025": ريال مدريد (3-0) رد بول سالزبورج.

    - دوري أبطال أوروبا:

    * الجولة السادسة من مرحلة الدوري 2025-2026: ريال مدريد (1-2) مانشستر سيتي.

    ومن الملاحظ في هذه الأرقام، أن ريال مدريد سجل في جميع المباريات التي غاب عنها مبابي، منذ التعاقد معه في 2024 وحتى الآن؛ ولكنه كان يحقق الفوز بصعوبة للغاية، باستثناء لقاء واحد أو اثنين.

    أيضًا.. فشل ريال مدريد في الفوز على المنافسين الكبار، في غياب كيليان مبابي؛ مثلما حدث عندما خسر ضد مانشستر سيتي، أو تعادل مع أتلتيكو مدريد.

    • إعلان
  • Xabi Alonso & Kylian Mbappegetty

    غياب كيليان مبابي.. خسارة ريال مدريد قوة هجومية لا تعوض!

    بغياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ سيفقد الميرينجي قوة هجومية كبيرة للغاية، وهو ما تثبته لغة الأرقام.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

    وسجل مبابي 73 هدفًا، خلال 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك منذ الانضمام إلى ريال مدريد صيف 2024، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    أهداف مبابي الـ73، منذ صيف 2024 وحتى الآن؛ تُمثل ما يقرب من 36% من الأهداف الإجمالية للعملاق الإسباني، في مختلف المسابقات.

    نعم.. ريال مدريد سجل 204 أهداف في مختلف المسابقات، منذ التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير؛ ما يعني أن غياب الأخير، سيمثّل ضربة قوية لا يُمكن تعويضها بسهولة.

    أرقام كيليان مبابي مع ريال مدريد

    * مباريات: 83.

    * دقائق: 6.853.

    * مساهمات تهديفية: 83.

    * أهداف: 73.

    * تمريرات حاسمة: 10.

    وسنلاحظ من هذه الأرقام، أن مبابي ساهم في 83 هدفًا "تسجيل وصناعة"، خلال 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ أي بمعدل مساهمة في كل لقاء، وهو رقم مهم للغاية.

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    كأس السوبر الإسباني.. فرصة فينيسيوس لـ"خنق" رئيس ريال مدريد

    حاليًا.. تُجري إدارة العملاق الإسباني ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، مفاوضات مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    إلا أن كافة التقارير العالمية تقريبًا؛ تؤكد على أن هُناك خلافات جوهرية في المفاوضات، وذلك بسبب مطالب فينيسيوس المالية المبالغ فيها.

    وحسب نفس التقارير؛ فإن ريال مدريد قد يتجه إلى بيع فينيسيوس صيف 2026 - إذا لم يجدد عقده -، وذلك للاستفادة منه ماليًا.

    وما يعزز من تفكير العملاق الإسباني ببيع النجم البرازيلي؛ هو أن قيمة وتأثير اللاعب قلت في صفوف الفريق، منذ التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صيف 2024.

    ولم يعد مسؤولو ريال مدريد ينظرون إلى فينيسيوس، على أنه ذلك اللاعب الذي لا يمس؛ بل على العكس تمامًا.. هُناك أصوات تقول إنه من الأفضل بيعه، مع استغلال أمواله لتعزيز الفريق بقوة.

    وبالتالي.. ستكون بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، في الفترة من 7 إلى 11 يناير 2026؛ بمثابة الفرصة الذهبية لفينيسيوس جونيور، من أجل "خنق" بيريز كرويًا.

    بمعنى.. إذا تألق فينيسيوس في كأس السوبر الإسباني، وقاد ريال مدريد لتحقيق اللقب، في ظل غياب مبابي للإصابة؛ فإنه سيكون في موقف قوي للغاية، في مفاوضات تجديد عقده.

    هذه القوة سيكون مصدرها أساسًا؛ هو إثبات النجم البرازيلي أنه لا يزال عنصرًا مؤثرًا ولا غنى عنه في ريال مدريد، وأنه قادر على قيادة الفريق لمنصات التتويج حتى في غياب مبابي.

    أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

    * مباريات: 346.

    * دقائق: 24.811.

    * مساهمات تهديفية: 202.

    * أهداف: 111.

    * تمريرات حاسمة: 91.

    لكن.. أرقام فينيسيوس بدأت بـ"التراجع" مؤخرًا، وتحديدًا في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، والذي يخطف فيه مبابي كل الأضواء؛ حيث يكفي القول إنه سجل 5 أهداف فقط مع 8 تمريرات حاسمة، في 24 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تشابي ألونسو.. لا بديل عن إثبات النفس في كأس السوبر الإسباني

    أخيرًا.. يجب علينا التركيز على الإسباني الشاب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ والذي يواجه ضغوطًا كبيرة للغاية، منذ تولى منصبه في صيف 2025.

    سبب هذه الضغوط؛ هي تذبذب نتائج ريال مدريد في الموسم الرياضي الحالي، مع تقديم مستويات فنية سيئة جدًا في معظم المباريات.

    وأساسًا.. يعود الفضل إلى "الجهود الفردية" من بعض لاعبي ريال مدريد، في تحقيق الانتصارات في كثير من المباريات؛ وليس للعمل الفني والتكتيكي من ألونسو، الذي أصبح مستقبله مهددًا بالفعل مع الميرينجي.

    وعلى رأس اللاعبين الذين أنقذوا ألونسو، في كثير من المباريات السابقة؛ هو الفرنسي المتألق كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد.

    ومن هُنا.. يجب أن يثبت المدير الفني الإسباني الشاب قدراته التكتيكية؛ وذلك من خلال منظومة جماعية متكاملة، تعوض غياب مبابي في بطولة كأس السوبر المحلي تحديدًا.

    وإذا فعل تشابي ألونسو ذلك؛ فإنه سيكون أول المستفيدين من غياب مبابي، وهو ما يتمناه كل عاشق لهذا الكيان الرياضي الكبير.

0