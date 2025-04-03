نادٍ سعودي يتحرك لضم دي بروينه .. ومنافس أمريكي: صفقة ميسي وإنتر ميامي تعطينا الأمل!

منافسة سعودية أمريكية على نجم مانشستر سيتي..

عاد الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم وسط مانشستر سيتي، إلى دائرة اهتمامات دوري روشن السعودي، بعدما ارتبط اسمه كثيرًا بالرحيل إلى المملكة، فيما قد يصير الأمر واقعًا في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ويقدم مانشستر سيتي موسمًا "مخيبًا للآمال"، بعد خروجه المبكر من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم، فيما يبقى أمله في المنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يستعد لمواجهة نوتنجهام فورست في نصف النهائي.