استرجاعًا لـ"كذبة الماضي" .. بواتينج يتغزل بميسي ويفضل رونالدو عليه ويؤكد: طلبوا إذنه قبل انضمامي لبرشلونة!

وخلال حديثه في البودكاست، تطرق بواتينج إلى المقارنة بين ليو الذي يلعب حاليًا مع إنتر ميامي، وكريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية المتواجد مع النصر السعودي في دوري روشن.

وهنا كانت المعضلة، حيث قال الغاني:"ميسي لديه موهبة لا يمكن لأي لاعب آخر امتلاكها، لا يمكنك المقارنة، إنه موهبة نقية، كل ما يحتاجه هو قدمه اليسرى من أجل مساعدة فريقه على الفوز، عندما تدربت معه اعتقدت أنني لا أمتلك أي فكرة عن ممارسة كرة القدم، كان جيدًا إلى هذا الحد".

وأضاف:"لا يوجد أي طفل يمكنه أن يكبر ليصبح مثل ميسي، ولكن هذا ممكن مع رونالدو، لأنه يبذل الكثير من الجهد للنجاح والتطور، إنه يعيش كرة القدم 24 ساعة يوميًا كل أسبوع، أعرف جدول مواعيده جيدًا لأن طباخي السابق عمل معه في وقت لاحق، وعلمت أنه يقوم بتمارين عضلات البطن 2000 مرة في اليوم".

وتابع:"إنه يلعب مباراة في دوري أبطال أوروبا ليلًا في مدينة ما بأي مكان، وبعدها يعود في الثالثة صباحًا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، الجميع يذهب إلى المنزل بينما يقوم هو ببعض التمارين الرياضية ويبقى في الماء لفترة".

وواصل حديثه"كريستيانو يصل إلى المنزل في الساعة السادسة، ثم يعود للتدرب مرة أخرى في العاشرة، وبعدها في الثانية عشر، عندما يهتز هاتفه يذهب إلى النوم فورًا، لديه مواعيد دقيقة للغاية من أجل الراحة، لذلك كل حياته تنصب على كرة القدم، وهذا أمر يجب لأي طفل أن يسير خلفه".

وأما عن ميسي:"يجب على الأطفال اتباع كريستيانو لأنه من المستحيل لأي شخص أن يصل لمكانة ليو، لديه قدم يسرى لا مثيل لها، لا يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، لأنه ببساطة لا يحتاج إلى هذا الأمر للتفوق الكروي، لذلك يجب علينا الاعتراف بأننا يمكننا أن نصبح مثل رونالدو ولكن ليو؟ هذا غير ممكن".

وأنهى حديثه:"ما فعله كريستيانو يعتمد على العمل الجاد بشكل أكبر، كان ذكيًا، قرر التوقف عن الاستعراض واتجه إلى تطوير طريقة لعبه وتنمية مهارتة المميزة ليصبح ماكينة أهداف، لذلك بالنسبة لي رونالدو يتفوق على ميسي، بينما أفضل من لمس الكرة هو رونالدينيو".