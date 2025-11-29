FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VALLADOLIDAFP
علي سمير

استرجاعًا لـ"كذبة الماضي" .. بواتينج يتغزل بميسي ويفضل رونالدو عليه ويؤكد: طلبوا إذنه قبل انضمامي لبرشلونة!

فترة قصيرة قضاها النجم الغاني مع الفريق الكتالوني

المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عمرها سنوات طويلة والأمر حساس للغاية، لدرجة أن أحدهم ادعى سابقًا تعرضه للضغط والإجبار لاختيار أحدهما على حساب الآخر.

الحديث هنا عن اللاعب الغاني السابق كيفين برنس بواتينج، والذي خاض مسيرة طويلة في الملاعب، مع هيرتا برلين وتوتنهام وبوروسيا دورتموند وبورتسموث وجنوى وميلان وفرانكفورت ولاس بالماس وساسوولو وغيرها من الأندية.

ولعل أشهر الفترات في مسيرة بواتينج، كانت رحلته القصيرة مع برشلونة، حيث تألق مع ساسوولو لينضم إلى الفريق الكتالوني في يناير 2019 على سبيل الإعارة، ليعود بعدها ببضعة أشهر إلى إيطالية بعد فشله في إثبات نفسه.

اللاعب المعتزل ظهر في بودكاست "UNSCRIPTED" مع جوش منصور، وتطرق إلى الفترة التي قضاها مع برشلونة، كما تحدث باستفاضة عن المقارنة التاريخية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

  • FBL-EUR-C1-AC MILAN-ARSENALAFP

    ماذا قال بواتينج؟

    النجم الغاني أشار إلى أن صفقة انتقاله لبرشلونة كانت ستفشل في اللحظات الأخيرة، لو لم يعطي ليونيل ميسي موافقته النهائية على انضمامه للفريق، مشيرًا إلى إن إدارة النادي طلبت منه الانتظار حتى يقوم الأرجنتيني بالرد عليهم.

    وقال بواتينج:"الجميع وافق على صفقة انتقالي لبرشلونة، رئيس النادي والمدرب، ولكن كل شيء توقف على رأي ميسي، كنت على وشك التوقيع ولكنهم أخبروني بتجميد العملية".

    وأضاف:"قالوا لي دعنا نتحدث مع ليو أولًا، شعرت بالصدمة الشديدة بعد سماع هذه الكلمات ولم أصدق نفسي".

    وأوضح:"ميسي كانت لديه هذه الدرجة من القوة، كننت ذاهبًا إلى النوم وأتمنى أن يكون موافقًا على انضمامي للفريق، وقلت لنفسي .. غدًا سأرتدي قميص برشلونة لو أحبني ليو، ولن يحدث ذلك إذا لم يوافق".

    • إعلان
  • Messi RonaldoGoal Ar / Social

    المقارنة بين ميسي ورونالدو

    وخلال حديثه في البودكاست، تطرق بواتينج إلى المقارنة بين ليو الذي يلعب حاليًا مع إنتر ميامي، وكريستيانو رونالدو الأسطورة البرتغالية المتواجد مع النصر السعودي في دوري روشن.

    وهنا كانت المعضلة، حيث قال الغاني:"ميسي لديه موهبة لا يمكن لأي لاعب آخر امتلاكها، لا يمكنك المقارنة، إنه موهبة نقية، كل ما يحتاجه هو قدمه اليسرى من أجل مساعدة فريقه على الفوز، عندما تدربت معه اعتقدت أنني لا أمتلك أي فكرة عن ممارسة كرة القدم، كان جيدًا إلى هذا الحد".

    وأضاف:"لا يوجد أي طفل يمكنه أن يكبر ليصبح مثل ميسي، ولكن هذا ممكن مع رونالدو، لأنه يبذل الكثير من الجهد للنجاح والتطور، إنه يعيش كرة القدم 24 ساعة يوميًا كل أسبوع، أعرف جدول مواعيده جيدًا لأن طباخي السابق عمل معه في وقت لاحق، وعلمت أنه يقوم بتمارين عضلات البطن 2000 مرة في اليوم".

    وتابع:"إنه يلعب مباراة في دوري أبطال أوروبا ليلًا في مدينة ما بأي مكان، وبعدها يعود في الثالثة صباحًا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، الجميع يذهب إلى المنزل بينما يقوم هو ببعض التمارين الرياضية ويبقى في الماء لفترة".

    وواصل حديثه"كريستيانو يصل إلى المنزل في الساعة السادسة، ثم يعود للتدرب مرة أخرى في العاشرة، وبعدها في الثانية عشر، عندما يهتز هاتفه يذهب إلى النوم فورًا، لديه مواعيد دقيقة للغاية من أجل الراحة، لذلك كل حياته تنصب على كرة القدم، وهذا أمر يجب لأي طفل أن يسير خلفه".

    وأما عن ميسي:"يجب على الأطفال اتباع كريستيانو لأنه من المستحيل لأي شخص أن يصل لمكانة ليو، لديه قدم يسرى لا مثيل لها، لا يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، لأنه ببساطة لا يحتاج إلى هذا الأمر للتفوق الكروي، لذلك يجب علينا الاعتراف بأننا يمكننا أن نصبح مثل رونالدو ولكن ليو؟ هذا غير ممكن".

    وأنهى حديثه:"ما فعله كريستيانو يعتمد على العمل الجاد بشكل أكبر، كان ذكيًا، قرر التوقف عن الاستعراض واتجه إلى تطوير طريقة لعبه وتنمية مهارتة المميزة ليصبح ماكينة أهداف، لذلك بالنسبة لي رونالدو يتفوق على ميسي، بينما أفضل من لمس الكرة هو رونالدينيو".

  • SD Huesca v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport

    اعتراف سابق من بواتينج

    ما قاله النجم الغاني يُعيدنا بالذاكرة إلى تصريحاته عن اللاعب الأفضل في العالم عندما كان في برشلونة، حيث صرح وقتها:"التدرب مع ميسي جعلني عاجزًا عن الكلام، لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل، ولكن ليو شيء آخر، إنه ليس طبيعيًا، عندما لعبت معه شعرت بعدم الكفاءة".

    وأوضح:"كان يفعل أشياء لا تصدق في التدريبات وفي الملعب، شعرت وكأنني أريد الاعتزال".

    وبعدها اعترف بواتينج في مقابلة حديثة مع ريو فيرديناند عبر بودكاست "VIBE With FIVE" بإنه تم إجباره على الكذب لتفضيل ميسي على رونالدو.

    وقال:"أتذكر عندما وصلت إلى النادي سألوني فورًا من هو أفضل لاعب في العالم، كان يجب أن أقول ميسي، لذلك كذبت، كانت واحدة من أكبر الأكاذيب في حياتي".

  • ماذا قدم بواتينج مع برشلونة؟

    صاحب الـ38 سنة خاض فترة محبطة للغاية مع النادي الكتالوني، حيث ظهر في 4 مباريات فقط بمجموع 303 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف وتلقى بطاقة صفراء.