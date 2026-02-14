كيفو صار أستاذًا يا سباليتي: طرد حول الفوز للإنتر .. وديماركو "المختفي" يعادل الأساطير أمام يوفنتوس!

قمة كروية بين الإنتر ويوفنتوس، أوفت بكل وعودها. ديربي إيطاليا الذي حسمه النيراتزوري بنتيجة (3-2)، على ملعب السان سيرو، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

وتسبب أندريا كامبياسو بهدف خاطئ في مرماه، قبل أن يعود ويسجل التعادل لليوفي، في الدقيقتين 17 و26، فيما أضاف فرانشيسكو بيو إسبوزيتو على ثاني أهداف الإنتر، قبل أن يتعادل مانويل لوكاتيلي، بالدقيقتين 76 و83، فيما وقّع بيوتر زيلينسكي على هدف الفوز في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ورفع إنتر رصيده إلى 61 نقطة، ليبقى في صدارة الإسكوديتو، بفارق ثماني نقاط عن ميلان، بينما جاء يوفنتوس في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، برصيد 46 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة إنتر ويوفنتوس، في ديربي إيطاليا..

Getty/Goal