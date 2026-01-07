Getty Images
صاحب واقعة الشجار مع مالك نيوكاسل .. الإعلان عن إصابة أسطورة ليفربول بالسرطان
الأسرة تكشف عن خبر حزين
وجاء في بيان صادر عن عائلته ونشر على الموقع الإلكتروني لنادي نيوكاسل: "أُدخل كيفن كيجان مؤخراً إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات على أعراض مستمرة في البطن. وكشفت هذه الفحوصات عن إصابته بالسرطان، وسيخضع كيفن للعلاج. ويشعر كيفن بالامتنان للفريق الطبي على تدخله ورعايته المستمرة. وتطلب العائلة الخصوصية خلال هذه الفترة الصعبة، ولن تدلي بأي تعليقات أخرى".
نيوكاسل يقدم الدعم لأسطورة النادي
في الوقت نفسه، أرسل نادي نيوكاسل تمنياته الطيبة إلى كيجان، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيخضع لاعبنا ومدربنا السابق، كيفن كيجان، للعلاج بعد أن تم تشخيص إصابته بالسرطان، إذ تم إدخاله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات للأعراض المستمرة في البطن. "الملك كيف". نحن معك في كل خطوة. نتمنى لك الشفاء التام والعاجل".
أدار كيجان نيوكاسل بين عامي 1992 و1997، بالإضافة إلى فترة قصيرة في عام 2008. كلاعب، خاض 78 مباراة مع فريق ماجبايز، وسجل 48 هدفًا.
كيفن كيجان: بطل ليفربول
بعد أن بدأ مسيرته في سكونثورب، كان كيجان في ذروة تألقه كلاعب في ليفربول، حيث خاض 230 مباراة. وسجل 68 هدفاً بين عامي 1971 و1977، وفاز المهاجم السابق بثلاثة ألقاب قبل أن ينتقل إلى ألمانيا لعدة سنوات. ثم عاد إلى إنجلترا في عام 1980، حيث قضى بضع سنوات في ساوثهامبتون قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل، وتقاعد في نهاية المطاف مع بلاكتاون سيتي في عام 1985. وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل كيجان على لقب أفضل لاعب كرة قدم أوروبي مرتين في هامبورج.
أيقونة إنجلترا
بعد أن خاض 63 مباراة دولية، حقق كيجان مسيرة مهنية محترمة مع منتخب الأسود الثلاثة قبل أن يعود لتدريبه بين عامي 1999 و2000. قاد منتخب بلاده وكابتنه في كأس العالم 1982، لكنه لم يتمكن من تكرار نجاح ذلك المنتخب الشهير الذي فاز باللقب عام 1966. عندما انتهت مسيرته الكروية، عاد إلى المنتخب الوطني، حيث حل محل جلين هودل وقاد إنجلترا إلى يورو 2000. ولكن بعد حملة مخيبة للآمال، استقال وعاد إلى كرة القدم مع نادي مانشستر سيتي.
