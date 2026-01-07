صاحب واقعة الشجار مع مالك نيوكاسل .. الإعلان عن إصابة أسطورة ليفربول بالسرطان

في الوقت نفسه، أرسل نادي نيوكاسل تمنياته الطيبة إلى كيجان، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيخضع لاعبنا ومدربنا السابق، كيفن كيجان، للعلاج بعد أن تم تشخيص إصابته بالسرطان، إذ تم إدخاله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات للأعراض المستمرة في البطن. "الملك كيف". نحن معك في كل خطوة. نتمنى لك الشفاء التام والعاجل".

أدار كيجان نيوكاسل بين عامي 1992 و1997، بالإضافة إلى فترة قصيرة في عام 2008. كلاعب، خاض 78 مباراة مع فريق ماجبايز، وسجل 48 هدفًا.