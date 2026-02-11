Getty
كير ستارمر ينتقد السير جيم راتكليف بعد أن انتقد رئيس الوزراء مالك مانشستر يونايتد بسبب تصريحاته "المسيئة والخاطئة" عن المهاجرين
راتكليف يواصل هجومه على الهجرة
قام قطب صناعة البتروكيماويات، الذي اشترى 27 في المائة من أسهم نادي مانشستر يونايتد في عام 2024 من أجل السيطرة على عمليات النادي الكروية، بشن هجوم حاد خلال حديثه مع محرر الشؤون الاقتصادية في قناة سكاي نيوز، إد كونواي. وقال: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين". "أعني أن المملكة المتحدة قد استُعمرت. إنها تكلف الكثير من المال.
لقد استُعمرت المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
يبدو أن مكتب الإحصاءات الوطنية يتعارض مع ادعاءات راتكليف، حيث يذكر أن عدد سكان المملكة المتحدة كان 58 مليون نسمة في عام 2000. نما عدد السكان من 67 مليون نسمة في عام 2020 إلى ما يقدر بـ 70 مليون نسمة في عام 2024.
ستارمر يحث راتكليف على الاعتذار
كما انتقد راتكليف ستارمر في المقابلة، مدعيا أن رئيس الوزراء "لطيف للغاية" وأن البلاد بحاجة إلى زعيم "مستعد لأن يكون غير محبوب لفترة من الوقت من أجل حل القضايا الكبرى". وأشاد بزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، الذي تعهد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتقليل الهجرة الشرعية بشكل كبير، واصفا إياه بأنه "رجل ذكي" و"ذو نوايا حسنة".
اعترف راتكليف بأنه واجه معارضة لقيادته لنادي مانشستر يونايتد، بما في ذلك إجراءات خفض التكاليف التي أدت إلى تسريح أكثر من 600 عامل. كما أشرف راتكليف على قرار تمديد عقد إريك تين هاج كمدرب حتى عام 2024، ليقوم بعد ذلك بفصله بعد أربعة أشهر فقط. كما أقال المدير الرياضي دان أشوورث بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، متجاهلاً تحفظاته على روبن أموريم، الذي تم فصله بعد 14 شهراً من تعيينه.
وقال: "حسنًا، لقد كنت غير محبوب جدًا في مانشستر يونايتد لأننا أجرينا الكثير من التغييرات". "لكن من أجل الأفضل، في رأيي. وأعتقد أننا بدأنا نرى بعض الأدلة في نادي كرة القدم على أن ذلك بدأ يؤتي ثماره. لكنك تواجه نفس المشاكل في البلد. إذا كنت تريد حقًا التعامل مع القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة، مع الأشخاص الذين يختارون الحصول على الإعانات بدلاً من العمل لكسب عيشهم، إذا كنت تريد التعامل مع ذلك، فعليك القيام ببعض الأمور غير الشعبية، وإظهار بعض الشجاعة".
رد ستارمر على الفور على راتكليف، ووصف تعليقاته بأنها "مسيئة وخاطئة". وأضاف: "بريطانيا بلد فخور ومتسامح ومتنوع. يجب على جيم راتكليف أن يعتذر".
رد فاراج على تعليقات ستارمر بقوله: "لقد شهدت بريطانيا هجرة جماعية غير مسبوقة غيرت طابع العديد من المناطق في بلدنا. قد يحاول حزب العمال تجاهل ذلك، لكن حزب الإصلاح لن يفعل".
مجموعات مشجعي مانشستر يونايتد تدين راتكليف أيضًا
رئيس الوزراء ليس الوحيد الذي انتقد راتكليف بسبب مقابلته مع قناة سكاي. مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد "The 1958"، التي نظمت العديد من الاحتجاجات ضد راتكليف لرفعه أسعار التذاكر واستهدافه عائلة غلايزر المالكة للأغلبية، وصفوا تصريحاته بأنها "غير حكيمة".
وقالت المجموعة في بيان: "مرة أخرى، كان الأمر محرجًا للغاية سواء أمام الكاميرا أو أثناء المقابلة". "إن التعليق على قضايا بلدنا بينما يعيش في موناكو لتجنب دفع الضرائب أمر سيئ بما فيه الكفاية. ومع ذلك، فإن تعليقاته على مانشستر يونايتد مقلقة بشكل خاص. إذا كان مقياسه للتحسن هو تعيين مدير مؤقت بعد طرد خيارهم الأول لأنه كان قرارًا سيئًا تعيين أموريم في المقام الأول، فإن الحكم لم يصدر بعد.
"أداء مايكل كاريك يعود إلى الحظ، وليس إلى استراتيجية تطوير مدروسة طويلة الأمد، ولا يمكن لهذا المالك أن ينسب الفضل في ذلك إلى نفسه. من الواضح أن المدرب التالي سيغير النظام مرة أخرى. إذا كان لا يستطيع أن يرى أسباب عدم شعبيته، فإنه مخدوع تمامًا. إنه بعيد تمامًا عن قاعدة المشجعين الأساسية التي جعلت نادينا ما هو عليه اليوم. هذا تصريح مقلق من نواحٍ عديدة وبالنسبة لجميع المشجعين الذين يحضرون المباريات".
مانشستر يونايتد "بني على التنوع"
أعرب نادي مشجعي مانشستر يونايتد المسلمين عن "قلقه العميق" إزاء تصريحات راتكليف. وجاء في بيانهم: "مصطلح 'مستعمر' ليس محايدًا، فهو يردد لغة تستخدمها كثيرًا الروايات اليمينية المتطرفة التي تصور المهاجرين على أنهم غزاة وتهديدات ديموغرافية. ولهذه الخطابة عواقب في العالم الواقعي. شهدت المملكة المتحدة زيادة مستمرة في جرائم الكراهية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والهجمات العنصرية والعداء تجاه المهاجرين والأشخاص ذوي البشرة الملونة.
مانشستر يونايتد هو نادٍ عالمي قائم على التنوع - من حيث اللاعبين والموظفين والمشجعين من جميع الخلفيات والأديان والأعراق. تكمن قوة نادينا وبلدنا في هذا التنوع".
وقالت منظمة Kick It Out الخيرية لمكافحة العنصرية في كرة القدم: "تصريحات السير جيم راتكليف مشينة وتثير الانقسام في وقت تبذل فيه كرة القدم جهودًا كبيرة لتقريب المجتمعات من بعضها البعض. بالإضافة إلى الأرقام غير الدقيقة التي ذكرها، تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يتمتع بقاعدة جماهيرية متنوعة ويلعب في مدينة اغتنت ثقافتها وتاريخها بفضل المهاجرين. لا مكان لهذا النوع من اللغة والقيادة في كرة القدم الإنجليزية، ونعتقد أن معظم المشجعين يشاطروننا هذا الرأي."
