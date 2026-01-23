Cesc Fabregas Andres Cuenca GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

زواج كروي ناجح: "كومو فابريجاس" الحل السحري لتحويل جوهرة برشلونة إلى مدافع عالمي.. وهانزي فليك في قفص الاتهام

جوهرة جديدة تقترب من مغادرة برشلونة..

مدرسة "لاماسيا" الخاصة بتكوين اللاعبين الشباب في العملاق الإسباني برشلونة؛ هي "مطمع" لأي نادٍ حول العالم، نظرًا للجودة الفنية الكبيرة التي تُنتجها.

نعم.. هذه حقيقة؛ فـ"لاماسيا" قدّمت لنا العديد من الأساطير في عالم كرة القدم، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالطبع.

لكن هُناك الكثير من الأسماء الشابة الموهوبة أيضًا، التي خرجت من هذه المدرسة مُبكرًا؛ لتضل طريقها فيما بعد، وتختفي سريعًا دون أن يتذكرها أحد.

لذلك.. يجب على اللاعب الذي يُقرر الخروج من "لاماسيا"، قبل الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة؛ أن يختار أفضل وجهة له، ومع مدرب يستطيع تطوير مهاراته وثقل شخصيته.

وخلال الأيام القليلة الماضية؛ برز اسمان من أبناء "لاماسيا" في طريقهما للرحيل عن برشلونة، هما: "الجناح وصانع الألعاب درو فيرنانديز، وقلب الدفاع أندريس كوينكا".

ونحن تحدثنا بالفعل عن درو سابقًا؛ ليأتي وقت التطرق إلى كوينكا، الذي بات على أعتاب الانضمام إلى نادي كومو الإيطالي.

الصحفي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو أعلن في الساعات القليلة الماضية، توصل كوينكا إلى "اتفاق شفهي" مع كومو؛ الذي يشرف على قيادته المدير الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، ابن برشلونة السابق.

    كومو وكوينكا.. "زواج كروي" مبني على فلسفة مشتركة

    إذا نظرنا إلى أسلوب عمل المدير الفني الإسباني الشاب سيسك فابريجاس، مع فريق كومو الأول لكرة القدم؛ سنجد أنه مبني على نقطتين مهمتين، على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط العالي مع تطبيق مصيدة التسلل.

    * ثانيًا: بناء اللعب من الخلف إلى الأمام.

    هُنا يأتي دور المدافع الشاب أندريس كوينكا البالغ من العمر 18 سنة، والذي نشأ على "جينات برشلونة"؛ حيث بناء اللعب من الخلف للأمام دون تشتيت للكرة، مع التمريرات التي تكسر ضغط المنافس.

    وبالفعل.. يحتاج فابريجاس إلى مدافع؛ يُجيد نقل الكرة من الخط الخلفي إلى وسط الميدان بـ"سلاسة"، ليستطيع تطبيق أسلوبه.

    أيضًا.. يمتلك كوينكا ذكاءً تكتيكيًا كبيرًا، في عملية التمركز فوق أرضية الملعب؛ ما يجعله قادرًا على تطبيق أسلوب "الضغط العالي ومصيدة التسلل"، بشكلٍ أكثر من رائع.

    البرود الكروي.. "سلاح ذو حدين" لدى أندريس كوينكا

    واستكمالًا لحديثنا سالف الذكر؛ يجب الإشارة إلى نقطة مهمة في أسلوب لعب المدافع الشاب أندريس كوينكا، وهي "البرود الكروي".

    المقصود بـ"البرود الكروي" هُنا، هو الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط المُنافس؛ والذي يكون سلاحًا ذو حدين في بعض الأحيان، على النحو التالي:

    * أولًا: إما الخروج السليم بالكرة، وفتح المساحات للزملاء.

    * ثانيًا: أو ارتكاب الأخطاء، بانقطاع الكرة في منطقة خطيرة من الملعب.

    والنقطة الثانية تحديدًا، وقع فيها كوينكا ببعض المباريات، مع الفئات السنية لنادي برشلونة والفريق الرديف؛ وإن كانت ليست بالكثيرة، كما يعتقد البعض.

    وبالطبع.. هذا الأسلوب يحتاج إلى شجاعة من اللاعب، وثقة من المدير الفني الذي يشرف عليه؛ وهو ما يتوفر في سيسك فابريجاس، مدرب كومو الإيطالي.

    والمبدأ الأول في "مدرسة" فابريجاس، هو الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط؛ لذلك يقوم بإعطاء الثقة اللازمة للاعبيه، للقيام بذلك.

    ومع إعطاء لاعب بإمكانات كوينكا، الثقة كاملة في الفترة القادمة؛ فإنه قادر على تحوّيله إلى مدافع عالمي، بكل ما تحمله من معاني.

    أندريس كوينكا.. "اللاعب المهمش" رغم أزمات برشلونة الدفاعية

    والآن لننتقل إلى جزئية أخرى في تقريرنا؛ وهي سبب رحيل الجوهرة الدفاعية أندريس كوينكا، عن العملاق الإسباني برشلونة.

    كوينكا على عكس درو فيرنانديز؛ كانت لديه فرصة كبيرة جدًا للتواجد في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية.

    ونحن نتذكر أننا شرحنا في تقرير سابق، أن فرصة درو مع برشلونة صعبة؛ بسبب الزحمة الكبيرة في مركزي صناعة اللعب والجناح الأيسر، اللذين يجيد فيهما.

    إلا أن الأمر مختلف تمامًا مع كوينكا؛ فبرشلونة عانى كثيرًا في مركز قلب الدفاع طوال الفترة الماضية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رحيل المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز في الميركاتو الصيفي الماضي؛ مع عدم تعويضه بأي لاعب آخر.

    * ثانيًا: الإصابات المتكررة للمدافع الدنماركي أندريس كريستنسن؛ آخرها تلك التي ستُغيبه لعدة أشهر عن برشلونة.

    * ثالثًا: دخول المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في حالة نفسية سيئة؛ الأمر الذي أبعده عن برشلونة طويلًا - عاد مؤخرًا فقط -.

    كل ذلك جعلنا نُشاهد برشلونة، يمتلك ثنائي دفاعي فقط في الفترة الماضية؛ وهما الشاب الصغير باو كوبارسي، إلى جانب اللاعب المتألق حاليًا إيريك جارسيا.

    ورغم هذا؛ لم يُشارك كوينكا في أي دقيقة مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هانزي فليك.. "المتهم الأول" في ملف رحيل أندريس كوينكا

    ومن ما ذكرناه في النقطة الماضية.. يُمكن أن نعتبر الألماني المخضرم هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ هو المتهم الرئيس في "رحيل" المدافع الشاب أندريس كوينكا، المرتقب.

    فليك وسط كل معاناة برشلونة، في مركز قلب الدفاع؛ كان من الممكن أن يعطي الثقة إلى كوينكا، ويقوم بتجربته في بعض المباريات السهلة أو المحسومة في النتيجة.

    إعطاء فليك الفرصة لكوينكا، كان من الممكن أن يُساعد برشلونة في أكثر من جانب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تألُق كوينكا على غرار الشاب الآخر باو كوبارسي؛ كان من الممكن أن يوفر على برشلونة التعاقد مع مدافع، والتركيز على مراكز أخرى.

    * ثانيًا: برشلونة لا يملك أي مدافع يلعب بـ"القدم اليسرى" منذ رحيل إينيغو مارتينيز؛ لذلك تألُق كوينكا كان سيحل هذه الأزمة.

    * ثالثًا: إعطاء عمق أكبر لقائمة برشلونة؛ وذلك بإيجاد "بدلاء جاهزين" في قلب الدفاع حال الإصابات والإيقافات.

    وبدلًا من كل ذلك؛ وجدنا فليك يتجاهل كوينكا صاحب القدم اليسرى، ويحوّل مركز الظهير الأيسر جيرارد مارتين، إلى قلب الدفاع.

    وكان فليك في أشد الحاجة إلى قلب دفاع يلعب بالقدم اليسرى، وذلك لتسهيل عملية الخروج بالكرة من الخلف للأمام وبناء اللعب؛ لذلك غيّر من مركز مارتين.

    ومارتين يلعب بـ"القدم اليسرى"، وهو أظهر مستوى أفضل في قلب الدفاع؛ ولكنه أيضًا غير متخصص فيه عكس كوينكا، مع ارتكاب بعض الأخطاء المؤثرة.

    ومن هُنا.. يبقى لغز تجاهُل هانزي فليك لأندريس كوينكا أمرًا غريبًا؛ يجعلنا نضع المدير الفني الألماني في "قفص الاتهام"، برحيل هذه الجوهرة الدفاعية.

