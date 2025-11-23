"لا ينبغي أن نختبئ".. كومباني: سنحل نقطة ضعف بايرن ميونخ قبل موقعة آرسنال!

يتربع بايرن على قمة الدوري الألماني بعد أول 11 مباراة من الموسم، حيث حصد 31 نقطة من أصل 33 متاحة. وفي خضم ذلك، استقبلت شباك العملاق البافاري ثمانية أهداف فقط في الدوري، وهو أقل عدد في الدرجة الأولى بألمانيا هذا الموسم، بينما يواصلون مسيرتهم التي تبدو بلا توقف نحو تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الثانية على التوالي.

ومع ذلك، فمن بين الأهداف الثمانية التي استقبلوها، جاءت ستة أهداف من مواقف الركلات الثابتة، وهو أمر يدعو للقلق قبل مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أمام أرسنال.

يفتخر "الجانرز" مثل بايرن، بسجل مثالي بنسبة 100 في المائة في المنافسات الأوروبية هذا الموسم بعد فوزهم بمبارياتهم الأربع الافتتاحية في مرحلة الدوري.

يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مبارياته الـ 11 الافتتاحية في الموسم، ولديه فرصة للابتعاد بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني عندما يستقبل توتنهام في ملعب الإمارات مساء اليوم الأحد.

وكان السبب الرئيسي وراء صعود "الجانرز" إلى القمة في الدرجة الأولى بإنجلترا هو براعتهم في الركلات الثابتة.

سجل رجال ميكيل أرتيتا 10 أهداف من مواقف الكرات الميتة، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وقدرتهم على تهديد أي فريق من الركنيات أو الركلات الحرة ستشكل خطراً هائلاً على بايرن في منتصف الأسبوع.