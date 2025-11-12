كومان يراه مذهلًا ودي يونج يطالب بالصبر عليه.. "بيدري الجديد" يعلن تشجيعه لبرشلونة!

ويبلغ سميت من العمر 19 عامًا، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في نادي ألكمار الهولندي، حيث لفت الأنظار منذ قيادته فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال الشباب الأوروبي عام 2023، بعد الفوز على برشلونة في دور الـ16 في مباراة شهيرة سجل خلالها هدفًا مذهلًا من منتصف الملعب. ومنذ بداية الموسم الحالي، سجل سميت هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة، إلى جانب معدل استثنائي في استعادة الكرات بلغ نحو ست مرات في المباراة الواحدة.

وفي تصريحات نقلتها قناة ESPN، كشف سميت عن ميوله الكروية بوضوح، قائلًا: "أشاهد تقريبًا كل مباريات برشلونة. إنه ببساطة فريقي المفضل".

وأضاف أن المقارنة مع بيدري شرف كبير بالنسبة له، حتى وإن كانت المفاجأة واضحة على ملامحه عندما علم أن كومان هو من أطلق هذا التشبيه. وأوضح سميت بابتسامة: "إذا كان كومان يرى ذلك، فربما أكون كذلك فعلًا. لم أكن أتوقع هذه المقارنة، لكنها رائعة. أعلم أن البعض وجدها غريبة بعض الشيء.. من قبل قالوا إنني أشبه دي بروينه، والآن يقولون إنني بيدري أو حتى فرينكي دي يونج".