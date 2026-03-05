كول بالمر يسخر من طريقة احتفال نجم أستون فيلا بعد فوز تشيلسي، حيث حطم أخيرًا الرقم القياسي الغريب لعدم تسجيل أي ركلة جزاء والذي استمر 107 مباراة

غالبًا ما ينتشر أونانا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة احتفاله بالفوز، حيث يقوم على سبيل المزاح بالعد حتى ثلاثة ووضع أصابعه في جيوبه وهو يعود عبر النفق بعد المباريات. ومع ذلك، سخر بالمر من أونانا على إنستغرام من خلال مشاركة مقطع فيديو لروتين البلجيكي المميز إلى جانب عدة صور لاحتفالاته خلال فوز تشيلسي على أستون فيلا.

في أواخر العام الماضي، انتشر مقطع فيديو لظهير أرسنال غابرييل ماغالهايس بعد أن قلد أسلوب أونانا عقب فوز الغانرز 4-1 على أستون فيلا. سجل الظهير الهدف الأول في تلك المباراة وقلد أسلوب لاعب وسط أستون فيلا أثناء وجوده في النفق.