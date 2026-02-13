كول بالمر هو رمز الغش: يجب أن يكون رمز تشيلسي على متن الطائرة المتجهة إلى كأس العالم مع إنجلترا بغض النظر عن مستوى لياقته البدنية

وقال بالمر في تحذير صارم لمنافسي البلوز القادمين بعد تسجيله ثلاثية ضد وولفز: "أنا متأكد من أنكم سترون أفضل ما لدي عندما أعود إلى لياقتي الكاملة. أنا لست هنا لأقدم الأعذار، وسأتغلب على إصاباتي. أعرف ما أنا قادر عليه عندما أكون لائقًا، وآمل أن أعود إلى ذلك قريبًا".

لا يزال من غير المعروف متى سنرى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يعود إلى لياقته بنسبة 100٪، حيث يعاني من ألم في الفخذ - وهي مشكلة مزمنة في الفخذ ربما نجمت عن أسلوبه غير المتوقع في اللعب وتغييراته المفاجئة في الاتجاه. ومع ذلك، فقد وجد تحت قيادة ليام روزينيور طريقة لتحقيق التوازن بين التعامل مع الألم والأداء على أرض الملعب.

هذه أخبار جيدة لبلده. كان من المتوقع أن يكون بالمر عنصرًا هجوميًا حيويًا لإنجلترا الآن، لكن الإصابات حرمته من الفرص، وكانت آفاقه في كأس العالم تبدو قاتمة. لكن بعد عودته إلى أفضل حالاته وأكثرها تأثيرًا، يمكنه أن يضغط في اللحظات الأخيرة للانضمام إلى فريق توخيل - حتى لو لم يكن في كامل لياقته.