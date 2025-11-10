FBL-ENG-PR-BRENTFORD-CHELSEAAFP
"قد تزيد من قيمته عند الرحيل عن تشيلسي" .. كول بالمر يتخذ خطوة جديدة نحو احتفاله الشهير "البارد"

اعترف من قبل أنه يقلد زميله السابق، لكن هذا لم يمنعه من اتخاذ هذه الخطوة الجديدة..

نجح كول بالمر، نجم تشيلسي وإنجلترا، في تسجيل علامة تجارية لطريقة احتفاله الشهيرة بالهدف، على الرغم من أنه اعترف سابقًا بأنه استوحى الفكرة من نجم أستون فيلا مورجان روجرز.

العلامة التجارية تقتصر على استخدام طريقة الاحتفال في المشاريع التجارية، مما يعني أن اللاعبين الآخرين لا يزال بإمكانهم استخدامها على أرض الملعب إذا رغبوا في ذلك.

  • بالمر يسجل علامته التجارية الخاصة بـ"احتفاله البارد"

    تمت الموافقة على طلب تسجيل العلامة التجارية الخاص بـ بالمر من قبل مكتب الملكية الفكرية التابع للحكومة البريطانية، وفقًا لما أوردته صحيفة The Athletic.

    وكان نجم تشيلسي قد سجل سابقًا لقب "كولد" كعلامة تجارية، والآن قام بنفس الخطوة مع احتفاله، لكن لن يمنع ذلك اللاعبين من تقليده على أرض الملعب، ولكنه يعني أن الآخرين لا يمكنهم استخدامه لأغراض تجارية دون إذنه.

  • FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    لماذا اتخذ بالمر هذا القرار؟

    قال بول جوردان، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة العلامات التجارية والتصميمات وحقوق النشر في Bristows LLP لـ The Athletic: "أعتقد أن هذا يبدو لي وكأن كول بالمر أو مستشاريه يأخذون حقوق الملكية الفكرية وحقوق الصورة على محمل الجد. إنهم يحاولون فقط تجميع مجموعة من الحقوق المسجلة التي يمكنهم إثبات أهميتها الكبيرة للعالم، مما قد يزيد من قيمته عند إبرام الصفقات. أعتقد أن الأمر يتعلق بتجميع مجموعة من الحقوق ليقول (انظروا، أنا آخذ الملكية الفكرية على محمل الجد، وأبذل قصارى جهدي لتأمين كل ما أعتقد أنه ملكي)، بدلاً من أن تشهدوا الكثير من الدعاوى القضائية التي تسعى إلى تقييد الآخرين من القيام بهذا التصرف".

  • نجم تشيلسي يحذو حذو رونالدو ومبابي

    بخطوته هذه، يسير بالمر على خطى بعض عظماء اللعبة؛ فقد سجل رونالدو سابقًا علامة تجارية لرقصته الشهيرة "Siuuuu"، بينما فعل كيليان مبابي الشيء نفسه مع حركته المميزة المتمثلة في تقاطع ذراعيه ووضع يديه تحت إبطيه بعد تسجيله هدفًا.

    كما سجل نجم ريال مدريد السابق جاريث بيل احتفاله "Eleven of Hearts" كعلامة تجارية خلال مسيرته، وحظيت وضعية اليوجا الشهيرة لإرلينج هالاند بنفس المعاملة.

     وقد اشتهر مدافع آرسنال مايلز لويس-سكيلي بتقليده احتفال هالاند على أرض الملعب بعد تسجيله هدفًا لآرسنال ضد مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا العام.

  • بالمر يعترف بأن الاحتفال جاء من روجرز

    ربما أصبح بالمر مرادفًا للاحتفال، لكنه اعترف سابقًا أنه استوحى الفكرة من زميله السابق في مانشستر سيتي روجرز، حيث قال لصحيفة "تيليجراف": "قمت بهذا الاحتفال (البارد) لأول مرة في ديسمبر الماضي في مباراة ضد لوتون فزنا فيها 3-2. إنها إشارة إلى زميلي السابق في أكاديمية سيتي مورجان روجرز [الذي يلعب الآن في أستون فيلا]. إنها ترمز إلى الفرح والعاطفة والتصميم القوي على الفوز، بالإضافة إلى أنها مضحكة لأنها تتناسب مع اسمي. الجميع يعرف أنها طريقتي في الاحتفال. ربما قام الكثيرون بها، لكن الجميع يعرف أنها طريقتي في الاحتفال".

    اعترف روجرز لاحقًا أنه كان أول من ابتكر هذا الاحتفال: "لقد نسخني بالتأكيد. هذا احتفالي. تحقق من التسلسل الزمني، أنا من ابتكره أولاً. إنه أحد أعز أصدقائي في الحياة. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا به".

    بالمر ليس اللاعب الوحيد الذي استخدم هذا الاحتفال، حيث أصر جناح فالنسيا دييجو لوبيز على أنه هو من ابتكر الفكرة أولاً، إذ قال لـ Relevo في وقت سابق من هذا العام: "لم أتلق الإيصال بعد... لا أعرف ما إذا كان ذلك لأنه لا يملك عنواني، أو لأنهم لم يعطوه إياه، أو لأي سبب آخر. إذا أردت، يمكنني أن أشرح أنني أقوم بهذا الاحتفال منذ أربع سنوات وسأستمر في القيام به. في الواقع، آمل أن أقوم به أكثر لأنه سيكون ذلك يعني أنني سجلت الكثير من الأهداف".

  • FBL-ENG-CHELSEA-AC MILANAFP

    متى من المقرر أن يعود بالمر من الإصابة؟

    لم نشهد احتفال بالمر منذ فترة طويلة، حيث أن نجم تشيلسي غائب عن الملاعب منذ سبتمبر بسبب إصابة في الفخذ، لكنه يقترب من العودة إلى الملاعب، ومن المتوقع أن يعود إلى تشكيلة تشيلسي بعد فترة التوقف الدولية.

    وقال إنزو ماريسكا إنه "متفائل" بأن بالمر سيكون جاهزًا للمباريات الحاسمة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

