"قد تزيد من قيمته عند الرحيل عن تشيلسي" .. كول بالمر يتخذ خطوة جديدة نحو احتفاله الشهير "البارد"

ربما أصبح بالمر مرادفًا للاحتفال، لكنه اعترف سابقًا أنه استوحى الفكرة من زميله السابق في مانشستر سيتي روجرز، حيث قال لصحيفة "تيليجراف": "قمت بهذا الاحتفال (البارد) لأول مرة في ديسمبر الماضي في مباراة ضد لوتون فزنا فيها 3-2. إنها إشارة إلى زميلي السابق في أكاديمية سيتي مورجان روجرز [الذي يلعب الآن في أستون فيلا]. إنها ترمز إلى الفرح والعاطفة والتصميم القوي على الفوز، بالإضافة إلى أنها مضحكة لأنها تتناسب مع اسمي. الجميع يعرف أنها طريقتي في الاحتفال. ربما قام الكثيرون بها، لكن الجميع يعرف أنها طريقتي في الاحتفال".

اعترف روجرز لاحقًا أنه كان أول من ابتكر هذا الاحتفال: "لقد نسخني بالتأكيد. هذا احتفالي. تحقق من التسلسل الزمني، أنا من ابتكره أولاً. إنه أحد أعز أصدقائي في الحياة. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا به".

بالمر ليس اللاعب الوحيد الذي استخدم هذا الاحتفال، حيث أصر جناح فالنسيا دييجو لوبيز على أنه هو من ابتكر الفكرة أولاً، إذ قال لـ Relevo في وقت سابق من هذا العام: "لم أتلق الإيصال بعد... لا أعرف ما إذا كان ذلك لأنه لا يملك عنواني، أو لأنهم لم يعطوه إياه، أو لأي سبب آخر. إذا أردت، يمكنني أن أشرح أنني أقوم بهذا الاحتفال منذ أربع سنوات وسأستمر في القيام به. في الواقع، آمل أن أقوم به أكثر لأنه سيكون ذلك يعني أنني سجلت الكثير من الأهداف".