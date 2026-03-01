كولين روني تعترف بأن وجود واين في المنزل أمر مزعج وتكشف عن التقلبات في علاقتها مع أسطورة مانشستر يونايتد

بعد أن كانا معًا منذ أن كانا مراهقين في ليفربول، تجاوز الزوجان العديد من العواصف العامة، من أخطاء واين في بداية حياته المهنية إلى اعتقاله في عام 2017 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. على الرغم من العناوين المتكررة والمعركة القانونية "Wagatha Christie" مع ريبيكا فاردي، تظل كولين أساس الأسرة. وقد أشاد واين نفسه في السابق بتأثير زوجته على حياته خلال ظهوره في بودكاست ريو فرديناند، قائلاً: "أعتقد بصدق أنني لو لم تكن موجودة، لكنت ميتاً. لقد أدارت شؤون حياتي لأنني كنت بحاجة إلى من يديرها".

تتأمل كولين رحلتهما مع إحساس بالمنظور مع اقتراب عيد ميلادها الأربعين. قالت: "من الواضح أن الأمور تغيرت مع تقدم العمر ووصول الأطفال وتغيرات المهنة. هناك تقلبات في الحياة، وهناك أشياء تحدث في الحياة. لكنني أعتقد أننا، لكوننا معًا منذ صغرنا، نعرف بعضنا البعض جيدًا. نحن فريق. لذا، لا، لن أقول إننا تغيرنا. سأقول إن الأشياء من حولنا تغيرت".