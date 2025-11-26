Getty Images Sport
"كوكوريلا وضعه في جيبه".. نجم تشيلسي يسخر من برشلونة ولامين يامال!
تشيلسي يسحق برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال
في ليلة صادمة، تعرض برشلونة لانتكاسة كبرى بسقوطه بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي، وهي نتيجة وصفت بـ"الإذلال الكروي" للمدرب هانز فليك.
هذه الهزيمة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال لم تُعقد حسابات التأهل فحسب، بل حطمت رقمًا مميزًا للمدرب الألماني؛ إذ تُعد هذه المباراة الأولى في تاريخه بالمسابقة التي يفشل فيها فريقه في زيارة الشباك، كاسرًا سجله التهديفي المستمر منذ حقبته مع بايرن ميونخ.
بعد موسم سابق وصل فيه لنصف النهائي، وجد فليك نفسه عاجزًا أمام طوفان "البلوز"، حيث تناوب جول كوندي (بالخطأ في مرماه)، والبرازيلي إستيفاو ويليان، والإنجليزي ليام ديلاب على دك حصون البلوجرانا.
هذه الخسارة الثقيلة تضع فليك تحت ضغط كبير، حيث تحول الفريق في هذه الليلة من منافس شرس إلى فريق يتلقى هزيمة قاسية دون أي رد فعل هجومي يذكر.
ماذا قال روبرت سانشيز بعد فوز تشيلسي على برشلونة؟
الحارس، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، تحدث لوسائل الإعلام في المنطقة المختلطة وألقى قنبلة أولى عندما سُئل عن المواجهة بين لامين يامال جناح برشلونة ومارك كوكوريلا ظهير تشيلسي، فقال: "لقد وضعه في جيبه".
وأضاف سانشيز متحدثًا عن برشلونة بعد إلحاق هزيمة ثقيلة بفريق هانز فليك: "الجميع جيد جدا حتى يأتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".
وعما إذا كان برشلونة هو المرشح المفضل في دوري الأبطال، أجاب روبرت سانشيز بابتسامة: "البارسا مرشح؟ لا نحن المرشحون"، وكان قد صفق لكوكوريلا عند نهاية المباراة عندما سلموه جائزة أفضل لاعب في المباراة.
ماذا بعد لتشيلسي في الفترة المقبلة؟
بعد الفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 10 نقاط في المركز الخامس، من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل البلوز المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر، بعد خوض 12 جولة من المسابقة.
بعد ليلته التاريخية أمام برشلونة، لا يملك "البلوز" رفاهية الاحتفال طويلًا، إذ يصطدم الفريق بجدول شتوي "جهنمي" يبدأ بقمة تكسير عظام؛ حيث يستضيف جاره اللدود آرسنال يوم الأحد 30 نوفمبر في ديربي لندني لا يقبل القسمة على اثنين. ولن تهدأ العاصفة في ديسمبر، فبينما يواجه الفريق رحلات محفوفة بالمخاطر في الدوري الإنجليزي أبرزها موقعة "سانت جيمس بارك" ضد نيوكاسل يونايتد واستضافة أستون فيلا العنيد، ستتجه الأنظار صوب إيطاليا لمواجهة أتالانتا في اختبار قاري جديد، دون نسيان مباراة الحسم في ربع نهائي كأس الرابطة أمام كارديف.
ومع مطلع العام الجديد، سيكون رجال "الستامفورد بريدج" على موعد مع الاختبار الأصعب محليًا عندما يحلون ضيوفًا على مانشستر سيتي في الرابع من يناير، في مواجهة قد ترسم ملامح بطل الدوري. وتستمر الملحمة حتى نهاية يناير بموقعة كروية كبرى في معقل نابولي الإيطالي لختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال، وسط سلسلة من الديربيات المحلية أمام فولهام، كريستال بالاس، ووست هام، مما يجعل الشهور الثلاثة المقبلة فترة "نكون أو لا نكون" للفريق الأزرق.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
بهذه الخسارة تراجع برشلونة إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين، علمًا بأنه يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، مع خوض 13 جولة.
بعد كبوة "ستامفورد بريدج"، يدخل برشلونة نفقًا تنافسيًا مزدحمًا لا يقبل القسمة على اثنين، بداية من اختتام شهر نوفمبر بمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل، في محاولة لاستعادة التوازن الفوري. ولن يلتقط رجال هانزي فليك أنفاسهم، إذ يصطدمون بقمة نارية مبكرة في ديسمبر أمام أتلتيكو مدريد، قبل التحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت.
عقب ذلك سيضرب الفريق موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.
وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.
