كوت ديفوار ونيجيريا | لهذا أوسيمين لن يناسب دوري روشن السعودي!

أوسيمين لن يناسب الدوري السعودي...

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انتهت كأس أمم إفريقيا 2023، بفوز منتخب كوت ديفوار على حساب نيجريا بهدفين مقابل هدف، ليحقق منتخب الأفيال اللقب الثالث في مسيرته بالبطولة.

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وشهدت المباراة النهائية، التي استضافها ملعب الحسن واتارا، الكثير من الإثارة والمتعة حتى الثواني الأخيرة من المباراة.

كما شهد اللقاء مشاركة فيكتور أوسيمين، مهاجم نيجريا، وأفضل لاعب أفريقي في العام الماضي، ولكنه لم يظهر بالشكل الذي ينتظره أبناء شعبه، وكان خارج الخدمة تمامًا.