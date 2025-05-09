كواليس مثيرة .. كريستيانو رونالدو عارض رحيل هذا الثلاثي عن النصر و"الإدارة تجاهلت اقتراحه"!

رونالدو يعيش أيامًا صعبة مع نادي النصر..

يتعرض الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى حملة هجوم عنيفة؛ بسبب سوء مستواه مؤخرًا، إلى جانب تصرفاته المثيرة للجدل مع زملائه.

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رونالدو ظهر في كلاسيكو النصر والاتحاد، مساء يوم الأربعاء الماضي؛ وهو يقوم ببعض الإشارات، التي تصف زملائه في صفوف قلعة العالمي بـ"النائمين".

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هذا الكلاسيكو؛ خسره النصر (2-3) أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وذلك بعد أن كان متقدمًا في النتيجة، بهدفين مقابل لا شيء.