Theo HernandezGetty Images
Michael Di Chiaro و محمد سعيد

"كنت أستحق معاملة أفضل" .. ثيو هيرنانديز يتحدث عن رسالة "الشيطان إنزاجي" لإقناعه بالهلال وطريقة "طرده خارج ميلان"!

نجم الهلال الحالي: "بعد رحيل مالديني تغير كل شيء"

أجرى ثيو هيرنانديز، لاعب الهلال السعودي، مقابلة حصرية مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث استعرض فيها الأحداث والديناميكيات التي جعلته يغادر ميلان في الصيف.

رحيل ثيو عن ميلان كان مؤلمًا من بعض النواحي، مما دفعه لقبول المشروع الفني السعودي الذي وضعه سيموني إنزاجي، خصمه السابق في العديد من ديربي ميلانو.

  • اللقاء مع ميلان في الرياض

    استهل ثيو هيرنانديز، المقابلة بالحديث عن لقاء لاعبي ميلان "زملاء الأمس"، خلال تواجدهم في الرياض من أجل المشاركة في كأس السوبر الإيطالي البطولة المذاعة بشكل حصري على تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين، وصاحب حقوق بث مباريات السوبر الإيطالي.

    وقال ثيو: "التقيت لاعبي ميلان قبل المباراة مع نابولي. عندما غادرت لم أتمكن من معانقتهم جميعًا كما كنت أرغب. يؤسفني أنهم خسروا. عانقت مودريتش، الذي لعبت معه في مدريد. إنه عبقري وفي مستوى آخر".

    • إعلان

  • رسالة إنزاجي التي أقنعته بمشروع الهلال

    أكد ثيو هيرنانديز أن انتقاله إلى الهلال السعودي والإقامة في الرياض، هو "أفضل اختيار"، مشيرًا إلى أن العيب الوحيد في هذه المدينة هو حركة المرور "المروعة"، بحد وصفه.

    وكشف الظهير الفرنسي عن كواليس حديثه مع سيموني إنزاجي، الذي أقنعه بالانضمام للهلال، قائلًا: "سيموني تحدث معي في الميركاتو وقال لي (هل نذهب للفوز سوية؟)".

    وأضاف: "في إنتر كانوا يلقبونه بالشيطان داخل الملعب شخصية، وخارجه شخص آخر، بين الحين و الآخر يذكر أنني جعلته يخسر السوبر الموسم الماضي هنا في الرياض، أيضا الطاقم يذكرني بمباريات الديربي أو الثنائيات مع دومفريس".

  • "ميلان تغير برحيل مالديني"

    وعندما سئل عن رسالة وداعه لميلان والتي أثارت الكثير من الجدل بسبب انتقاداته للإدارة، قال: "لقد قلت الحقيقة .. عندما وصلت كان هناك ماسارا، بوبان ومالديني مثلي الأعلى .. إبراهيموفيتش هو الأفضل و لكن بعد باولو مادليني تغير كل شيء إلى الأسوأ".

    وأردف: "هل آلمتك انتقادات المشجعين؟ كثيرًا.. أعلم أنني ارتكبت أخطاء، مثل حالات الطرد أمام فيورنتينا أو فينورد، لكننا بشر.. لم أكن هادئا ذهنيا وكان بإمكاني تقديم الأفضل، لكن المشجعين يعرفون من كان ثيو في الميلان".

    وتحدث ثيو عن كواليس انضمامه إلى ميلان، قائلًا: اليوم الذي اتصل بي مالديني من أجل اللقاء معي كان أجمل يوم لي رياضيا، لقد وصل إلي في إيبيزا وتحدثنا، لم أكن أريد تصديق ذلك.. إذا كنت قد أصبحت ما أنا عليه الآن و المدافع في الميلان الأكثر تسجيلا للأهداف، فذلك بفضل مالديني. ما زلنا على اتصال دائم حتى الآن وقميصه الذي منحني إياه مع إهداء يثير مشاعري بعبارة (يو، وريثي الجدير).

    واستمر: "لكن بعد رحيله شعرت بالضياع .. العام الماضي أنا وكالابريا كنا نذهب إلى ميلانيللو مرتديين قميص باولو وهذا لم يرق للبعض .. لقد مزقوا رمزًا من أجل لا شيء .. باستثناء إبرا فإن غياب روح الميلانيستا أصبح واقعًا".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • "كنت أفضل ظهير في الدوري الإيطالي"

    وواصل ثيو حديثه، قائلًا: كنت أستحق معاملة أفضل، لم أكن أتوقع ذلك، بعض الزملاء كانوا يدفعونني للبقاء، لكن عندما يتصل بك أحد المسؤولين ويقول لك (إذا بقيت هنا فسنضعك خارج القائمة)، فماذا يمكنني أن أفعل؟ .. سأبحث عن شيء آخر".

    وأكمل: "هل كنت أفضل ظهير في الدوري الإيطالي؟ نعم.. اليوم يعجبني نونو مينديس لاعب باريس سان جيرمان، فهو الأفضل الآن في أوروبا، عندما فاز شقيقي بدوري الأبطال مع باريس سان جيرمان ضد إنتر كنت سعيدًا بقدر سعادته .. إنزاجي أيضا يذكرني بذلك أيضًا، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ قلبي ميلانيستا".

    وعن الأهداف المستقبلية، قال: "أحلم دائمًا بالفوز مع شقيقي بكأس العالم 2026، بين الحين والآخر يحدث لي أن أرى فرصة كولو مواني في 2022 .. آمل أن تكون إيطاليا موجودة أيضا".

  • ماذا لو فاز ميلان بلقب الدوري؟

    وشدد ثيو على دعمه لميلان في جميع الظروف، مشيرًا إلى أن الفريق إذا نجح في الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، فسيحتفل في وسط المشجعين، وعندما سئل عن إمكانية العودة إلى الروسونيري قال: "الآن أريد الفوز هنا مع الهلال .. ولكن طالما وجد أشخاص معينون فلن أعود".

الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
فيرونا crest
فيرونا
هيلاس فيرونا
0