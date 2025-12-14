يبدو أن ارتباط برشلونة بالشكاوى والقضايا لن يتوقف أبدًا! إذ كشفت مصادر صحفية عن نية أحد الأندية الإسبانية تقديم شكوى ضد النادي متهمًا إياه بالتلاعب في صفقة انتقال بابلو توري إلى ريال مايوركا. فما القصة؟
50 ألف تضع لابورتا في دائرة الاتهام .. نادٍ إسباني يشكو برشلونة بسبب "التلاعب" في صفقة!
برشلونة يتخلى عن نجمه لمايوركا
لم يسعد بابلو توري بالموسم الوحيد الذي قضاه تحت قيادة هانسي فليك في برشلونة، ولذا بدا مستعدًا للرحيل في الصيف الماضي بحثًا عن فرص أفضل للعب، وقد عبر اللاعب علنًا عن استيائه من نهج المدرب الألماني معه، والذي وصفه بغير العادل.
توري انتقل بالفعل إلى ريال مايوركا الصيف الماضي، ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن المصادر الصحفية أكدت حدوثها مقابل 5 ملايين يورو تقريبًا، وتحديدًا 4.95 ملايين يورو.
الفريق الكتالوني كان قد اشترى عقد اللاعب الإسباني من راسينج سانتاندير صيف 2022 مقابل 5 ملايين يورو ثابتة بالإضافة إلى متغيرات يمكن أن تصل إلى 20 مليون يورو.
وأشارت المصادر الصحفية الصيف الماضي، منها صحيفة سبورت، إلى أن الاتفاق بين مايوركا وبرشلونة يسمح للأخير بإعادة شراء اللاعب في السنة الأولى مقابل 10 ملايين يورو، و12 مليونًا في السنة الثانية.
شكوى واتهام بالتلاعب
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن حالة من الغضب داخل نادي راسينج سانتاندير بسبب الطريقة التي أتم بها برشلونة صفقة انتقال لاعبه السابق بابلو توري إلى ريال مايوركا، متهمين النادي الكتالوني بالتلاعب في القيمة المالية للهروب من دفع مستحقاتهم.
وبحسب الصحيفة، كان من المفترض أن يحصل راسينج على نسبة من الصفقة إذا بلغت قيمتها 5 ملايين يورو، إلا أن برشلونة سجّلها رسميًا بمبلغ 4.95 ملايين يورو فقط، وهو ما أثار الجدل ودفع إدارة راسينج لاتهام برشلونة والرئيس جوان لابورتا بالتصرف "بسوء نية" لتجنب دفع المبلغ المستحق.
وأضافت سبورت أن القضية نوقشت خلال اجتماع مساهمي راسينج، حيث أكد رئيس النادي مانويل هيجيرا أنهم أرسلوا خطابًا رسميًا إلى برشلونة، وسيطالبون رابطة الدوري الإسباني بحقوقهم الاقتصادية، معتبرين الصفقة "عملية تمت بسوء نية للإضرار بطرف ثالث".
ويرى نادي راسينج أن برشلونة قد قدّر قيمة توري فعليًا بـ 10 ملايين يورو — وهو المبلغ المحدد في بند خيار إعادة الشراء — ما يعني أن القيمة الحقيقية للصفقة كانت أعلى، وبالتالي كان ينبغي أن يحصل النادي على مكاسبه المالية من الانتقال.
موقف برشلونة
الصحيفة الإسبانية أوضحت أن موقف برشلونة يبدو قويًا في تلك المسألة، مشيرة إلى أن النادي يرى أن حجة خصمه صعبة الإثبات.
وأضافت أن المسؤولين في كتالونيا يرون أن المبلغ الخاضع للتقييم هو قيمة انتقال توري إلى مايوركا وليس قيمة إعادته إلى برشلونة حال أراد النادي ذلك.
البارسا كان قد سدد مليون يورو إضافية على الـ5 ملايين التي اشترى بها توري من راسينج، وذلك كون اللاعب شارك في أكثر من 10 مباريات رسمية مع الفريق، مع لعب 45 دقيقة على الأقل في كل مباراة.
صاحب الـ22 عامًا لعب 27 مباراة مع برشلونة، لكنه تجاوز 45 دقيقة في عشر مباريات فقط، وقد سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
توري في 2025-2026
لاعب الوسط الإسباني يعيش موسمًا جيدًا جدًا مع مايوركا، حيث لعب جميع مباريات فريقه في الدوري الإسباني وكأس الملك هذا الموسم باستثناء واحدة كانت أمام خيتافي في الجولة الـ12 من الليجا، إذ اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.
وشارك توري أساسيًا في 9 مباريات من الدوري والكأس، ولم يُسجل أي هدف مع الفريق بعد لكنه صنع 3 أهداف.
موسم برشلونة في 2025-2026
يقدم برشلونة موسماً محلياً استثنائياً فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 43 نقطة من 17 مباراة، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 4 نقاط.
تجاوز "البلوجرانا" كبوة خسارة الكلاسيكو (1-2) والسقوط المفاجئ أمام إشبيلية، ليرد بقوة هجومية كاسحة سجلت 49 هدفاً حتى الآن، محققاً انتصارات لافتة مؤخراً على فرق بحجم أتلتيكو مدريد (3-1) وريال بيتيس (5-3) وأخيراً أوساسونا.
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذباً؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانسي فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثماني الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
ينتظر برشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يستهل مشواره بمواجهة جوادالاخارا في الكأس، قبل أن يصطدم بفياريال (ثالث الترتيب) في قمة كروية لتعزيز صدارة الليجا، وديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.