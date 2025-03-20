كم نقطة يحتاجها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تعرف على كيفية حصول ليفربول على الدوري الإنجليزي وجدول مبارياته المتبقية في موسم 2024-2025

موسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي يشهد تفوقًا كاسحًا لليفربول على غيره من المنافسين، وتبدو مسألة تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم مسألة وقت لا أكثر.

ليفربول كان يتوقع وصولًا أكبر لأدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، لكن الخسارة أمام باريس سان جيرمان وخسارة كأس كاراباو جعلا فوز رفاق محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي أمرًا حتميًا بالنسبة للمشجعين.

وفي التقرير التالي من "جول" يكشف سير المنافسة في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، وجدول مباريات ليفربول نحو اللقب الذي تستعد خزائن الريدز لاستقباله.

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب