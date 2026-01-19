خاص | نجم البرازيل السابق يكشف حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي بعد كأس العالم

من المتوقع أن يقوم فريق هيرونز بمحاولة أخرى لضم نيمار، ويرى زميله البرازيلي كليبرسون - الذي قضى فترة في الولايات المتحدة مع فرق فيلادلفيا يونيون وإندي إيليفن وفورت لودرديل سترايكرز - أن الاتفاق سيتم التوصل إليه.

وردًا على سؤال حول فرص لم شمل نيمار وميسي، قال كليبرسون - في حديثه مع BetVictor Online Casino - لـ GOAL: "ميسي يريد جلب الجميع إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم! إنه يريد إنشاء دوري خاص به بالدوري الأمريكي لكرة القدم!

وقال: "هناك بعض الشائعات. أعتقد أن نيمار ربما وقع مع سانتوس فقط لأنه يمكنه البقاء في البرازيل والحصول على فرصة للعب في كأس العالم. أعتقد، بنسبة 100٪، أنه إذا احتاج إلى الانتقال، فإن الدوري الوحيد الذي يمكنه الذهاب إليه هو الدوري الأمريكي لكرة القدم. لا أعتقد أن نيمار سينضم إلى دوري آخر".

وواصل: "بعد كأس العالم، ربما سيكون تفكيره مختلفًا فيما يتعلق بمستوى لعبه. إنه يفكر الآن فقط في كأس العالم. فكروا في أنه إذا لم يذهب، أو ذهب ولم تحقق البرازيل نتائج جيدة، فلن يبقى في سانتوس ويواصل مسيرته هناك. من المستحيل أن نرى ذلك بالنسبة لشخصية مثل نيمار. أعتقد أنه سيحاول الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم".