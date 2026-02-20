كلوديا مارتينيز: مهاجمة باراغواي المراهقة المتميزة ستنضم إلى ترينيتي رودمان وواشنطن سبيريت

على الرغم من أنها لا تلعب لأحد الأندية الكبرى في أمريكا الجنوبية وأنها أصغر لاعبة في منتخبها الوطني، إلا أن مارتينيز سجلت ستة أهداف مذهلة في خمس مباريات، حيث احتلت باراغواي المركز الخامس في البطولة، مما أهّلها للحصول على الحذاء الذهبي.
كان المراقبون المتابعون لكرة القدم النسائية في أمريكا الجنوبية على دراية باسم مارتينيز. فقد تألقت في بطولة القارات تحت 17 عامًا في وقت سابق من ذلك العام، وكانت تلعب بالفعل في الفريق الأول لنادي أوليمبيا، الذي تأهل إلى كأس ليبرتادوريس في العام السابق. لكن صيف 2025 رفع من شأنها إلى مستوى جديد تمامًا، مما أدى إلى انتقالها في صفقة ضخمة بقيمة تقارب المليون دولار إلى الخارج لأول مرة، وجعلها واحدة من أكثر المواهب المراهقة إثارة للاهتمام في عام 2026.