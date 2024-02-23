كاريزما مرعبة وحلم صعب وكلوب مُزيف .. كل الطرق تؤدي إلى ألمانيا في برشلونة!

مهمة صعبة لجوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني

يستعد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للرحيل عن النادي الكتالوني، تاركًا خلفه الكثير من الفوضى والشكوك حول المشروع الذي بدأه مع الرئيس جوان لابورتا بسبب الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق.

روافع اقتصادية تسببت في توريط النادي على المدى البعيد، صفقات لم تؤدي بالشكل المطلوب، وموسم صفري يلوح في الأفق، العديد من المشاكل تنتظر المدرب القادم.

تشافي سبق أن وصف تدريب برشلونة بالوظيفة الأصعب في العالم، لأن الجميع يراقبك وينتظر لك أي خطأ للهجوم عليك ومحاولة النيل منك، لذلك على الرجل القادم أن يمتلك الصلابة التي لم يتمتع بها تشافي نفسه!

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التسريبات تؤكد أن لابورتا يميل إلى المدرسة الألمانية، والتي تمتلك العديد من الأسماء التدريبية اللامعة، ولكن من هو الأنسب لخلافة تشافي؟