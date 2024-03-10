Best manager rivalries GFXGetty
Richard Martin و رشا حسين

كلوب ضد جوارديولا تتصدر المشهد .. أبرز صدامات المدربين في البريميرليج

فقرات ومقالاتLiverpool v مانشستر سيتيLiverpoolمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازAnalysisJuergen KloppPep GuardiolaJose MourinhoAntonio ConteRafael Benitez

مواجهات بين المدربين لا تنسى في تاريخ الدوري الإنجليزي

قد تكون مواجهة اليوم بين ليفربول ضد مانشستر سيتي فى قمة الدوري الإنجليزي هى الأخيرة ليورجن كلوب أمام بيب جوارديولا، بعد رحيله عن الريدز بنهاية الموسم.

وقال جوارديولا عن كلوب سابقًا: "أفضل منافس واجهته في حياتي"، ولكن مواجهة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي قد تكون المرة الأخيرة التي يتنافس فيها المدربين وجهًا لوجه.

وسيتأثر الدوري الإنجليزي برحيل كلوب، عن ليفربول بنهاية الموسم حيث ستقل إثارة البطولة بعد تسعة مواسم مليئة بالأحداث في أنفيلد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى مواجهات لا تنسى بين أشهر المدربين فى تاريخ الدوري الإنجليزي على النحو التالى:-

اختيارات المحررين