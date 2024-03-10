كلوب ضد جوارديولا تتصدر المشهد .. أبرز صدامات المدربين في البريميرليج

مواجهات بين المدربين لا تنسى في تاريخ الدوري الإنجليزي

قد تكون مواجهة اليوم بين ليفربول ضد مانشستر سيتي فى قمة الدوري الإنجليزي هى الأخيرة ليورجن كلوب أمام بيب جوارديولا، بعد رحيله عن الريدز بنهاية الموسم.

وقال جوارديولا عن كلوب سابقًا: "أفضل منافس واجهته في حياتي"، ولكن مواجهة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي قد تكون المرة الأخيرة التي يتنافس فيها المدربين وجهًا لوجه.

وسيتأثر الدوري الإنجليزي برحيل كلوب، عن ليفربول بنهاية الموسم حيث ستقل إثارة البطولة بعد تسعة مواسم مليئة بالأحداث في أنفيلد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى مواجهات لا تنسى بين أشهر المدربين فى تاريخ الدوري الإنجليزي على النحو التالى:-