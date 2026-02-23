من أجل إنقاذ نادي ريد بول الفرنسي .. كلوب يستعين بمدرب باريس سان جيرمان السابق

باريس إف سي ليس في خطر شديد بالهبوط، حيث يحتل المركز 14 في الترتيب بعد 23 جولة، بفارق ست نقاط عن مركز الهبوط. لكن النتائج كانت سيئة مؤخرًا. باريس ينتظر فوزًا لم يصل منذ 18 يناير ولم يحقق أي فوز في خمس مباريات. كان التعادل 1-1 ضد تولوز إف سي يوم السبت الماضي بمثابة نقطة تحول.

تولى المدرب البالغ من العمر 51 عامًا منصب المدير الفني في ملعب جان بوين في صيف 2023. في الموسم الماضي، قاد النادي العاصمي إلى الصعود المذكور. في هذا الموسم، سارت الأمور بشكل جيد في البداية، وكان أبرزها الفوز المفاجئ على باريس سان جيرمان في دور الـ16 من الكأس في منتصف يناير. كان عقد جيليس ساريًا حتى نهاية هذا الموسم.

باريس إف سي، الذي يلعب فيه الحارس الدولي السابق كيفن تراب، ينتمي إلى عالم ريد بول منذ نهاية عام 2024. في ذلك الوقت، استحوذت شركة المشروبات الغازية النمساوية على 11% من الأسهم. المساهم الأكبر هو عائلة أرنو الثرية.

يعمل المهاجم السابق في الاتحاد الألماني لكرة القدم ماريو جوميز في باريس إف سي كمدير فني، كما أن يورغن كلوب له دور مهم بصفته المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول.



