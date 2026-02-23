قرر نادي باريس إف سي، الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، تغيير مدربه بعد النتائج المتواضعة التي حققها في الأسابيع الماضية. أعلن النادي ذلك رسمياً مساء الأحد.
من أجل إنقاذ نادي ريد بول الفرنسي .. كلوب يستعين بمدرب باريس سان جيرمان السابق
ماذا حدث؟
مدرب الصعود للدرجة الأولى ستيفان جيلي اضطر إلى الاستقالة. بعد إطلاع الفريق على هذا القرار، صدر بيان عن النادي جاء فيه أن جيلي "سيبقى دائمًا في ذاكرة جميع محبي هذا النادي باعتباره المدرب الذي أعاد النادي إلى الدوري الفرنسي الممتاز بعد ما يقرب من نصف قرن".
وقد تم بالفعل تحديد خليفته، وهو اختيار مثير للغاية: أنطوان كومبواري سيصبح المدرب الجديد، يتمتع اللاعب البالغ من العمر 62 عامًا بسمعة طيبة في فرنسا باعتباره "رجل الإطفاء"، وله ماضٍ مع باريس سان جيرمان، المنافس المحلي لباريس إف سي. من 2009 إلى 2011، درب باريس سان جيرمان. بعد ذلك، عمل في نانت وتولوز وديجون وجانجام، من بين أندية أخرى.
ريد بول انضم إلى باريس إف سي في عام 2024
باريس إف سي ليس في خطر شديد بالهبوط، حيث يحتل المركز 14 في الترتيب بعد 23 جولة، بفارق ست نقاط عن مركز الهبوط. لكن النتائج كانت سيئة مؤخرًا. باريس ينتظر فوزًا لم يصل منذ 18 يناير ولم يحقق أي فوز في خمس مباريات. كان التعادل 1-1 ضد تولوز إف سي يوم السبت الماضي بمثابة نقطة تحول.
تولى المدرب البالغ من العمر 51 عامًا منصب المدير الفني في ملعب جان بوين في صيف 2023. في الموسم الماضي، قاد النادي العاصمي إلى الصعود المذكور. في هذا الموسم، سارت الأمور بشكل جيد في البداية، وكان أبرزها الفوز المفاجئ على باريس سان جيرمان في دور الـ16 من الكأس في منتصف يناير. كان عقد جيليس ساريًا حتى نهاية هذا الموسم.
باريس إف سي، الذي يلعب فيه الحارس الدولي السابق كيفن تراب، ينتمي إلى عالم ريد بول منذ نهاية عام 2024. في ذلك الوقت، استحوذت شركة المشروبات الغازية النمساوية على 11% من الأسهم. المساهم الأكبر هو عائلة أرنو الثرية.
يعمل المهاجم السابق في الاتحاد الألماني لكرة القدم ماريو جوميز في باريس إف سي كمدير فني، كما أن يورغن كلوب له دور مهم بصفته المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول.
الثلث السفلي من جدول ترتيب الدوري الفرنسي
المركز النادي المباريات فارق الأهداف نقاط 13 لو هافر 22 20:27 26 14 باريس إف سي 23 27:40 23 15 أو جي سي نيس 22 27:40 23 16 AJ أوكسير 22 17:30 17 17 نادي نانت 22 20:40 14 18 نادي ميتز 23 22:52 13