Germany v Spain - UEFA EURO 2008 FinalGetty Images Sport
محمد سعيد

"يقوم بأصعب مهمة على الإطلاق" .. فابريجاس يحصن تشابي ألونسو من "فخ" نجوم ريال مدريد!

يعاني تشابي ألونسو كونه تحت ضغط كبير في سانتياجو برنابيو

يعاني الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، من ضغوط متزايدة داخل غرفة تبديل ملابس ريال مدريد، حيث يواجه تحديات في فرض الانضباط وسط مجموعة من النجوم الذين يعتقد كل منهم أنه يستحق المشاركة أساسياً في كل مباراة.

وفي هذا السياق، كشف سيسك فابريجاس، زميله السابق في المنتخب الإسباني والمدرب الحالي لفريق كومو، أن هذه العقلية بين اللاعبين هي أحد أبرز الأسباب التي وضعت تشابي ألونسو تحت ضغط كبير في البرنابيو خلال الموسم الجاري.

  • الشتاء يعطل تقدم تشابي ألونسو مع ريال مدريد

    بعد بداية مثالية مع ريال مدريد عقب تعيينه في مايو 2025، يعيش تشابي ألونسو ضغوطًا متزايدة في العاصمة الإسبانية، فالمدرب البالغ من العمر 44 عامًا، الذي خلف كارلو أنشيلوتي في مقعد تدريب البرنابيو، قاد الفريق لانطلاقة قوية حقق خلالها 13 انتصارًا في أول 14 مباراة بجميع المسابقات، من بينها الفوز على فياريال وبرشلونة في الدوري، ومارسيليا في دوري الأبطال.

    لكن هذه الصورة الوردية سرعان ما تبددت مع تراجع النتائج، إذ لم يحقق ريال سوى خمسة انتصارات في آخر 11 مباراة، ما فتح باب التكهنات حول مستقبل ألونسو.

    التعادلات المتتالية أمام رايو فاليكانو وإلتشي وجيرونا في نوفمبر، كلفت الفريق الصدارة لصالح برشلونة بقيادة هانسي فليك، بفارق 4 نقاط.

    وفي دوري الأبطال، تراجع ريال إلى المركز السابع بعد خسارتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي، فيما جاء عبوره إلى دور الـ32 من كأس الملك بشق الأنفس بعد فوز صعب 3-2 على تالاڤيرا في 17 ديسمبر الجاري.

    • إعلان
  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    علاقة متوترة مع فينيسيوس جونيور

    رغم نجاح تشابي ألونسو في استثمار قدرات النجم كيليان مبابي الذي يواصل تألقه بتسجيل 29 هدفًا في 24 مباراة هذا الموسم، إلا أن المدرب الإسباني كثيرًا ما وجد نفسه مضطرًا للدفاع عن طبيعة علاقته مع فينيسيوس جونيور، وسط تكهنات بوجود توتر بينهما.

    فينيسيوس لم يحظَ بالاستقرار في التشكيلة الأساسية تحت قيادة ألونسو، حيث دخل وخرج منها بشكل متكرر، وازدادت الشكوك حول العلاقة بعد استبداله في الشوط الثاني من الفوز على برشلونة (2-1) في كلاسيكو أكتوبر الماضي، حين التقطت كاميرات DAZN اللاعب وهو يصرخ غاضباً: "دائماً أنا! سأغادر الفريق! من الأفضل أن أغادر، سأغادر".

    لاحقًا، اعتذر الجناح البرازيلي لجماهير ريال مدريد عن رد فعله، لكنه لم يذكر اسم ألونسو في بيانه، فيما شدد المدرب على أنه يحتفظ بـ"علاقة جيدة جدًا" مع اللاعب رغم كل الجدل.

  • فابريجاس: غرفة الملابس تضغط على تشابي ألونسو

    أكد سيسك فابريجاس، نجم برشلونة وآرسنال وتشيلسي السابق، أن تشابي ألونسو يواجه صعوبات في إدارة غرفة ملابس ريال مدريد المليئة بالنجوم.

    وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ضمن وثائقي يستعرض مسيرة ألونسو، قال اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، والذي شارك إلى جانبه في تتويج إسبانيا بكأس العالم 2010 وبطولتي أوروبا 2008 و2012: "جميع لاعبي ريال مدريد جيدون جدًا، جميعهم يعتقدون أنهم يستحقون اللعب، جميعهم يجب أن يصنعوا الفارق، جميعهم يكلفون 50 مليون يورو ويلعبون لمنتخباتهم الوطنية. التعامل مع هذا الأمر بلا شك هو أصعب مهمة على الإطلاق".

    وشارك بيبي رينا، حارس ليفربول السابق، الرأي ذاته قائلًا: "ليس سهلًا، خصوصًا في غرفة ملابس كهذه. لكن تشابي لا يتردد في النظر إلى عينيك وإخبارك بالأمور كما هي".

    أما رافا بينيتيز، المدرب السابق لريال مدريد والذي أشرف على ألونسو خلال فترة لعبه مع ليفربول بين 2004 و2009، فأكد: "أعتقد أن تشابي ألونسو يمتلك القدرة على إدارة غرفة الملابس، بلا شك".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما التالي لريال مدريد؟

    يسعى تشابي ألونسو إلى تخفيف الضغوط المحيطة بمستقبله مع ريال مدريد مع بداية العام الجديد 2026، وسيستهل الفريق مشواره بمواجهة ريال بيتيس بقيادة مانويل بيلجريني في الدوري الإسباني يوم الأحد 4 يناير 2026، قبل أن يصطدم بغريمه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أربعة أيام فقط.

    وفي منتصف الشهر، يستضيف ريال فريق ليفانتي في الدوري يوم 17 يناير، ثم يواجه اختباراً أوروبيًا صعبًا عندما يرحب بفريق موناكو الفرنسي على ملعب البرنابيو يوم 20 يناير المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

0