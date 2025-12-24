"يقوم بأصعب مهمة على الإطلاق" .. فابريجاس يحصن تشابي ألونسو من "فخ" نجوم ريال مدريد!

أكد سيسك فابريجاس، نجم برشلونة وآرسنال وتشيلسي السابق، أن تشابي ألونسو يواجه صعوبات في إدارة غرفة ملابس ريال مدريد المليئة بالنجوم.
وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ضمن وثائقي يستعرض مسيرة ألونسو، قال اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، والذي شارك إلى جانبه في تتويج إسبانيا بكأس العالم 2010 وبطولتي أوروبا 2008 و2012: "جميع لاعبي ريال مدريد جيدون جدًا، جميعهم يعتقدون أنهم يستحقون اللعب، جميعهم يجب أن يصنعوا الفارق، جميعهم يكلفون 50 مليون يورو ويلعبون لمنتخباتهم الوطنية. التعامل مع هذا الأمر بلا شك هو أصعب مهمة على الإطلاق".
وشارك بيبي رينا، حارس ليفربول السابق، الرأي ذاته قائلًا: "ليس سهلًا، خصوصًا في غرفة ملابس كهذه. لكن تشابي لا يتردد في النظر إلى عينيك وإخبارك بالأمور كما هي".
أما رافا بينيتيز، المدرب السابق لريال مدريد والذي أشرف على ألونسو خلال فترة لعبه مع ليفربول بين 2004 و2009، فأكد: "أعتقد أن تشابي ألونسو يمتلك القدرة على إدارة غرفة الملابس، بلا شك".