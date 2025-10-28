Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

هتافات بذيئة ضد برشلونة .. جماهير ريال مدريد في ورطة بعد الكلاسيكو وأزمة بسبب "نريد رأس جارسيا"!

أحداث مؤسفة في مدرجات سانتياجو برنابيو

قررت رابطة الدوري الإسباني، إدانة الهتافات المسيئة التي تم ترديدها من جماهير ريال مدريد، في إطار الكلاسيكو الذي جمع فريقهم ببرشلونة يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري.

الرابطة أصدرت التقرير الذي ترسله إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك للجنة العنف، حيث شمل بعض الهتافات المهينة من جمهور ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

مواجهة الأحد الماضي انتهت بفوز ريال 2/1، حيث تقدم ريال عن طريق كيليان مبابي بالدقيقة 22 من عمر اللقاء، وتعادل فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، قبل أن يسجل جود بيلينجهام هدف الفوز لريال قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

المباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، كان أبرزها خروج فينيسيوس جونيور غاضبًا من تغييره، والمناوشات بين لاعبي ريال ولامين يامال بسبب تصريحاته قبل اللقاء، ولكن الأمور كانت متوترة في المدرجات أيضًا وليس على أرض الملعب فقط.

    ما هي القصة؟

    قبل انطلاق المباراة بـ35 دقيقة، وفي الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قالت رابطة الليجا إن مجموعة من جماهير ريال مدريد، تحديدًا في المدرج الجنوبي، قامت بترديد هتاف جماعي لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا وهو :"برشلونة العاهرة، برشلونة العاهرة".

    بالإضافة إلى ذلك، تم ذكر أنه في مناسبتين قبل بدء المباراة، قامت مجموعة أخرى بترديد هتاف آخر مسيء وهو"أن تكون من برشلونة فهذا يعني أنك متخلفًا عقليًا".

    ولم تدرج الرابطة الهتافات الأخرى، ولكن وفقًا لبعض الشهود، فإن البعض ردد عبارات أخرى مسيئة ضد النادي الكتالوني من جماهير ريال مدريد.

    استهداف لامين يامال

    الأجواء كانت مشحونة في سانتياجو برنابيو، وتم استهداف يامال بسبب استفزازه لريال مدريد قبل اللقاء، واتهامه النادي بـ"السرقة والشكوى"، مما تسبب في إطلاق صافرات الاستهجان ضده كلما استلم الكرة.

    التوتر تسبب في عدة مشاجرات بين لاعبي الفريقين، كما صاحبته العديد من التصريحات العدائية المثيرة للجدل بمختلف وسائل الإعلام.

    وبالإضافة إلى الكلاسيكو، هناك هتافات أخرى أدانتها الليجا ضد جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين إلتشي وإسبانيول هذا الأسبوع.

    الدقيقة 35 شهدت قيام إسبانيول بترديد هتاف جماعي لمدة 20 ثانية وهو "نريد رأس جوان"، في إشارة إلى حارس النادي الكتالوني الذي أغضب جماهير فريقه الصيف الماضي بالانتقال إلى الغريم والجار اللدود.

  • حركة غير أخلاقية من بيلينجهام

    الاحتفالات بالكلاسيكو اتخذت منحى غير متوقع عندما التقطت الكاميرات اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام وهو يقوم بإيماءة بذيئة، مشيرًا إلى منطقة الفخذ بينما يخرج لسانه أمام المشجعين. سرعان ما انتشرت الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قورنت بالإيماءة نفسها التي قام بها بيلينجهام في يورو 2024 بعد تسجيله هدفًا لإنجلترا ضد سلوفاكيا، والتي فرضت عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسببها غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني وإيقافه عن اللعب لمباراة واحدة.

    أدى هذا التصرف إلى وضع بيلينجهام مرة أخرى في موقف حرج، مما طغى على أدائه الرائع الذي ساعد ريال مدريد على توسيع صدارته في الدوري الإسباني إلى خمس نقاط. كانت المباراة نفسها ساخنة، حيث اشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة بعد طرد بيدري في الوقت المحتسب بدل الضائع وسط شجار شارك فيه عدة لاعبين. من المتوقع أن يراجع الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم  لقطات المباراة لتحديد ما إذا كانت تصرفات بيلينجهام تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية، على الرغم من أن القرار قد يعتمد على مدى جدية تفسير الهيئات الإدارية لنيته.

    إذا تمت معاقبته، فقد يواجه بيلينجهام غرامة أو حتى إيقافًا قصيرًا، وهو انتكاسة لا يستطيع ريال مدريد تحملها في الوقت الذي يستعد فيه لسلسلة من المباريات الصعبة. المدرب تشابي ألونسو، الذي أشاد بعودة لاعب الوسط منذ فترة التوقف الدولية، سيكون حريصًا على الاحتفاظ بأحد أكثر لاعبيه تأثيرًا. قال ألونسو بعد المباراة: "لقد قدم ثلاث مباريات جيدة جدًا. كنا نعلم قبل العطلة الأخيرة أنه يحتاج إلى وقت ودقائق لكي يبدأ، وقد كان أداؤه أفضل مما توقعنا. جود يركز على الشعور والتواصل والترابط. لهذا السبب قدم أداءً جيدًا في بعض المباريات".

    ماذا بعد لبرشلونة وريال مدريد؟

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم يُعاني من مشاكل عديدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أثرت على مستواه في كثير من المباريات، محليًا وقاريًا. أبرز هذه المشاكل؛ هي الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وكريستينسن وجوان جارسيا".

    بعد الفوز على أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب العام، وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا، على تأهُل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق (ذهاب وإياب).

    أما في الدوري، فقد ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد في سباق الصدارة، حيث رفع الميرنجي رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات (سقط في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد)، أما البارسا فقد خسر مباراتين (ريال مدريد وإشبيلية) وتعادل أمام رايو فاييكانو، مع 7 انتصارات.

    عقب الكلاسيكو، يواجه نادي برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية.

    على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.

    وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.

    أما في دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.

    أما ريال مدريد، الذي يحتل صدارة الترتيب العام لدوري الأبطال، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وها هو يبتعد بصدارة الليجا، فيستعد لمباريات مهمة قبل نهاية 2025.

    بعد حسم الكلاسيكو، ينتظر ريال مدريد جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا في 1 نوفمبر، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة يوم 4 نوفمبر. ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاييكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.

    ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي في 10 ديسمبر، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.

