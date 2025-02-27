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Al Ahli v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

ماتياس يايسله يستبعد محترف الأهلي أمام الهلال .. وجورج جيسوس "يخسر لاعبين ويضم آخر"!

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كلاسيكو ناري مرتقب بعد ساعاتٍ قليلة..

يستعد ناديا الهلال والأهلي، لكلاسيكو ناري مرتقب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ويستضيف الهلال نظيره الأهلي، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ولن يكون هناك بديل أمام الناديين، إلا تحقيق الفوز في هذا الكلاسيكو؛ إذا أرادا الحفاظ على حظوظيهما في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الحالي.

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