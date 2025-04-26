كلاسيكو الكأس | أين منتقدي مصيدة التسلل؟.. وبرشلونة خسر رغم الفوز على ريال مدريد!

النادي الكتالوني بطلًا لكأس ملك إسبانيا.

في مواجهة كلاسيكية أخرى لا تخلو من الإثارة والندية، استضاف الملعب لا كارتوخا في إشبيلية قمة نهائي كأس ملك إسبانيا بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

وعلى الرغم من البداية المترددة من جانب الملكي عاد لكن في الأخير استطاع الفريق الكتالوني حسم المعركة في الوقت الإضافي بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تقلبات في الأداء، قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وتألق نجم فرنسي أعاد الحياة لخط هجوم الملكي.

هذا التقرير يغوص في تفاصيل هذا اللقاء المثير، محللًا أبرز محطاته وتأثيره على كلا الفريقين: