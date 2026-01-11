كلاسيكو السوبر | رافينيا فارس الواقعية.. برشلونة يهرب من فخ المنتخب المصري وسؤال مستقبلي لريال مدريد!

شهد ملاعب المملكة العربية السعودية فصلاً جديداً من فصول الإثارة التي تتجاوز حدود المنطق الكروي، حيث اصطدم طموح برشلونة بواقعية ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني 2026 والمنقولة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.

هذا اللقاء لم يكن مجرد صراع على لقب، بل كان مرآة عاكسة لما شهده ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالأمس؛ حيث نجا المنتخب المصري من حصار الأفيال الإيفوارية بانتصار تاريخي بنتيجة 3-2 رغم استحواذ الخصم المطلق، وهو السيناريو الذي تكرر إلى حد كبير في قلب جدة، حيث انتهى الشوط الأول بتعادل إعصاري رغم تباين الأرقام، لكن الفارق هنا أن صاحب الأرقام الأفضل حقق الفوز ويا للسخرية بنفس النتيجة التي خسر بها صاحب الأرقام الأفضل في الأمس.

