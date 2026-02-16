Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Benzema Al Hilal Al Ittihad Gemini/Getty
مصعب صلاح

كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية لحساب الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد جمهور الكرة السعودية لمواجهة قوية ومرتقبة بين الهلال والاتحاد على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، ولا مجال لديه لخسارة أي نقاط، بينما الاتحاد يعاني في ترتيب الدوري ويتواجد في المركز السادس، كما أنّ نتائجه أمام الكبار ليست إيجابية خلال هذا الموسم.

وكان الزعيم قد فاز على الهلال في لقاء الجولة السادسة لحساب الموسم الحالي بثنائية نظيفة في الإنماء، كما تعاقد مع كريم بنزيما الذي رحل عن النمور في يناير، وهذه المواجهة هي الأولى للفرنسي ضد فريقه السابق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية لحساب الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026 هو  يوم السبت 21 فبراير 2026، على ستاد المملكة أرينا.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات الدوري السعودي، وستنقل مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الهلال - الاتحادالسبت 21 فبراير 2026،
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		ثمانية 1المملكة أرينا

  • تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل| 4-2-3-1
    حراسة المرمىبريدراج رايكوفيتش
    خط الدفاعأحمد شراحيلي - دانيلو بيريرا - حسن قادش - مهند الشنقيطي
    المحورفابينيو - محمدو دومبيا
    خط الوسطعبد العزيز البيشي - حسام عوار - روجر فيرنانديز
    خط الهجوميوسف النصيري

  • تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

    من المتوقع أن يدخل المدرب سيموني إنزاجي المباراة بالتشكيل التالي:-

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىياسين بونو
    خط الدفاعثيو هيرنانديز - خاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - حمد اليامي
    خط الوسطسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبن نيفيش - محمد كنو
    خط الهجومسالم الدوسري - كريم بنزيما - مالكوم

  • ما تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال في الدوري السعودي؟

    الاتحاد والهلال تقابلا 108 مرات في الدوري السعودي، وكانت المباراة الأولى في ديسمبر 1976 وحينها فاز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز الاتحاد في 30 مباراة، بينما فاز الهلال 50 مرة، وحسم التعادل 28 مباراة.

    وبداية من انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، تواجه الفريقان في 33 مباراة، كانت النتيجة الأكبر فيها لصالح الهلال عندما فاز بخمسة أهداف دون رد.

    عدد المبارياتفوز الاتحادفوز الهلالالتعادل
    108305028

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0