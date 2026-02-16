كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

يستعد جمهور الكرة السعودية لمواجهة قوية ومرتقبة بين الهلال والاتحاد على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، ولا مجال لديه لخسارة أي نقاط، بينما الاتحاد يعاني في ترتيب الدوري ويتواجد في المركز السادس، كما أنّ نتائجه أمام الكبار ليست إيجابية خلال هذا الموسم.

وكان الزعيم قد فاز على الهلال في لقاء الجولة السادسة لحساب الموسم الحالي بثنائية نظيفة في الإنماء، كما تعاقد مع كريم بنزيما الذي رحل عن النمور في يناير، وهذه المواجهة هي الأولى للفرنسي ضد فريقه السابق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية لحساب الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.