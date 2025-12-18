كشفت مصادر صحفية عن رفض أسطورة ميلان، باولو مالديني، لعرض ضخم ماليًا من أحد الأندية السعودية في الأسابيع القليلة الماضية، وقد كشف المدافع السابق عن أسبابه. فما هي؟
كشف عن أسبابه .. باولو مالديني يرفض عرضًا ضخمًا من دوري روشن السعودي
ما القصة؟
كشف الصحفي الخبير بأخبار الانتقالات، نيكولو شيرا، عن رفض باولو مالديني عرض ضخم ماليًا من أحد الأندية السعودية للعمل معه كمدير تقني.
وأوضح شيرا عبر منصة إكس أن العرض قُدم لأسطورة ميلان والكرة الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية، لكن مالديني رفضه على الفور.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن رفض مالديني يعود لتمسكه بموقفه السابق بعدم العمل مع أي نادٍ آخر غير ميلان.
ولم يكشف شيرا عن هوية النادي السعودي صاحب العرض، لكن المصادر الصحفية تحدثت خلال السنوات الماضية عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد معه.
باولو مالديني وميلان
يُعد باولو مالديني أحد أبرز رموز ميلان وأساطيره عبر التاريخ، بل يصفه العديد من عشاق الروسونيري بأنه الأسطورة الأولى في تاريخ النادي، ووالده هو نجم الفريق الراحل تشيزاري مالديني.
ولم يلعب المدافع الصلب لأي نادٍ آخر في مسيرته الكروية سوى ميلان، وقد بدأ مع فرق الشباب عام 1978 ولعب مباراته الأولى مع الفريق الأول في الـ20 من يناير 1985، حين كان عُمره 16 عامًا فقط.
اعتزل مالديني عام 2009 بنهاية موسم 2008-2009، وقد تعرض لموقف صعب في آخر مبارياته مع الفريق، حين رفعت مجموعات الأولتراس صورًا لفرانكو باريزي ووصفته بأنه القائد الأول في تاريخ النادي، وقد عبرت نظرات مالديني عن مدى سوء مشاعره تجاه ذلك المشهد.
رفض صاحب الـ57 عامًا العمل في مجال التدريب بعد اعتزاله الكرة، وقد تلقى عرضًا جديًا ليكون مساعد كارلو أنشيلوتي في تشيلسي ودارت مفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي ومالكه آنذاك، رومان أبراموفيتش، لكنه رفض العرض في النهاية.
عاد مالديني إلى ميلان عام 2018 لكن في منصب المدير الرياضي باختيار من الملاك الجدد، بنك إليوت، وقد قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 بعد غياب دام 11 عامًا، ولكنه استقال من منصبه عام 2023 نتيجة خلافات مع الملاك.
- Getty Images Sport
المنافسة في دوري روشن هذا الموسم
يُحكم النصر سيطرته على دوري روشن السعودي هذا الموسم، إذ استطاع الفوز في جميع مبارياته التسعة في المسابقة حتى الآن ليتصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وهو نجاح يُحسب لمدربه الجديد جورج جيسوس صاحب النجاحات الكبيرة مع الهلال.
ويُحاول الهلال اللحاق بجاره، إذ يمتلك 23 نقطة في المركز الثاني، وقد فقد نقطتين بالتعادل مع القادسية والأهلي ولكنه لم يخسر أي مباراة حتى الآن.
ويتواجد التعاون ثالثًا برصيد 22 نقطة وهو مفاجأة الموسم والحصان الأسود، الأهلي يمتلك 19 نقطة في المركز الرابع وهو الفريق الثالث والأخير الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن ولكن سلسلة تعادلاته المخيبة أبعدته عن الصدارة، وبعدهما يأتي القادسية خامسًا بـ17 نقطة.
الحالة الأغرب في دوري روشن هذا الموسم بطلها الاتحاد، المتوج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، حيث لم يجمع سوى 14 نقطة تضعه في المركز السابع بفارق الأهداف عن الخليج السادس ونيوم الثامن.
وتشهد البطولة تألق العديد من النجوم على رأسهم جواو فيليكس نجم النصر وهداف الدوري حتى الآن بـ11 هدفًا، وبالطبع زميله ومطارده في صراع الهدافين، كريستيانو رونالدو، صاحب الـ10 أهداف، ونجم الخليج جوشوا كينج صاحب الـ9 أهداف.
لوران بلان كان الضحية الأبرز في دوري روشن بين المدربين، حيث أقاله الاتحاد بعد تراجع النتائج وتعاقد مع سيرجيو كونسيساو، وقد سار القادسية على نهج حامل اللقب وأقال مدربه، ميشيل جونزاليس، وتعاقد مع برندان رودجرز المدرب السابق لليفربول.
القادم في دوري روشن
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها بتأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن للموسم الرياضي 2025-2026، حيث ستقام المباريات خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2026، بدلًا من موعدها الأصلي الذي كان مقررًا بين 19 و21 ديسمبر 2025.
ووفقًا لبيان الرابطة، يأتي هذا التأجيل انسجامًا مع التعميم الصادر عن الرابطة بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والذي نص على إمكانية تعديل جدول الدوري في حال تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، وهو ما تحقق بالفعل بعد مشوار ناجح للأخضر في البطولة.
الجولة الـ11 من دوري روشن ستنطلق يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر القادم، وستستمر على مدار اليومين التاليين، وخلالها المتصدر، النصر، أمام الأخدود، فيما يخوض الهلال مواجهة صعبة ضد الخليج، ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام الفتح، فيما يستضيف جاره الاتحاد فريق الشباب في جدة.