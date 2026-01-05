أعلن مانشستر سيتي، عن تفاصيل إصابة يوشكو جفارديول، مدافع الفريق والتي تعرض لها في مباراة تشيلسي الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ومن المنتظر أن يخضع النجم الكرواتي لعملية جراحية قريبًا.
كسر في الساق وعملية جراحية .. ضربة قوية لدفاع جوارديولا ومانشستر سيتي يكشف عن التفاصيل
تفاصيل الإصابة
نشر مانشستر سيتي، بيانًا أعلن فيه إصابة اللاعب، وجاء في بيان الفريق الإنجليزي: "يؤكد النادي أن يوشكو جفارديول، تعرض لكسر في الساق اليمنى، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
ولم يكشف مانشستر سيتي عن مدة غياب اللاعب المتوقعة عن الملاعب، إلا أنه أكد في بيانه أن جفارديول، مازال يخضع للمزيد من الفحوصات للوقوف على شدة الإصابة والتوقعات بشأن مرحلة التعافي.
البديل من الشباب
في سياق متصل، قررت إدارة مانشستر سيتي، قطع إعارة لاعبها الشاب ماكس ألين، إلى واتفورد، واستعادته من أجل الاستعانة بخدماته في الفترة القادمة بعد إصابة جفارديول، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع واتفورد.
وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "بي بي سي" فإن إدارة مانشستر سيتي، تدرس التعاقد مع مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، بشكل عاجل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم الخط الخلفي بعد إصابة جفارديول، وقبل الدخول إلى فترة الحسم من الموسم، خاصة وأن البعض التقارير قد أكدت أن المدافع الكرواتي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب.
موقف مانشستر سيتي
بعد التعادل مع تشيلسي، في المباراة الأخيرة وصل رصيد مانشستر سيتي إلى 42 نقطة، في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، متساويًا مع أستون فيلا، الذي يحتل المركز الثالث، بينما يتصدر آرسنال الترتيب وفي جعبته 48 نقطة.
ومن المنتظر أن يستضيف مانشستر سيتي، نظيره برايتون، مساء يوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.