كسر في الساق وعملية جراحية .. ضربة قوية لدفاع جوارديولا ومانشستر سيتي يكشف عن التفاصيل

نشر مانشستر سيتي، بيانًا أعلن فيه إصابة اللاعب، وجاء في بيان الفريق الإنجليزي: "يؤكد النادي أن يوشكو جفارديول، تعرض لكسر في الساق اليمنى، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

ولم يكشف مانشستر سيتي عن مدة غياب اللاعب المتوقعة عن الملاعب، إلا أنه أكد في بيانه أن جفارديول، مازال يخضع للمزيد من الفحوصات للوقوف على شدة الإصابة والتوقعات بشأن مرحلة التعافي.