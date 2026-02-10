Getty/GOAL
كريم بنزيمة استفز كريستيانو رونالدو بنكتة عن اللقب السعودي بعد إتمام انتقاله إلى الهلال
هدف رونالدو: لماذا لم يلعب CR7 مع النصر؟
كان كريستيانو رونالدو يأمل في أن ينجز نادي النصر المزيد من الصفقات مع فتح سوق انتقالات آخر، مما يسمح له بتعزيز حظوظه في الفوز بأول لقب محلي خلال فترة وجوده في الشرق الأوسط.
لم يتم إبرام أي صفقات كبيرة، بينما استحوذ المنافسون على عناوين الصحف. كان بنزيمة هو الأكثر إثارة للضجة، حيث أنهى فترة عمله مع الاتحاد. انضم المهاجم السابق لريال مدريد إلى الفريق في عام 2023، بعد أشهر قليلة من اتخاذ رونالدو مسارًا مهنيًا مشابهًا.
بنزيمة يطلق نكتة عن اللقب بعد انضمامه إلى الهلال
بنزيمة سعيد ببدايته في عام 2026، حيث استمتع بظهوره الأول الحلمي مع الهلال. سجل ثلاثية في أول مباراة له مع فريقه الجديد. في تلك المرحلة، كان رونالدو قد استبعد نفسه من المنافسة على اختياره في النصر.
غاب البرتغالي الأسطوري عن مباراتين، حيث ذكرت صحيفة "تيليغراف" أن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية "غاضب من تداولات النصر المتواضعة في يناير". اتخذ هذا الموقف على الرغم من إنفاق النصر أكثر من 400 مليون يورو (348 مليون جنيه إسترليني/476 مليون دولار) خلال فترة وجوده في الرياض.
كما أن مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق يعمل على عقد هو الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم، والذي يقال إنه يكسبه ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني في اليوم. كل ذلك لا يكفي لإبقاء CR7 سعيدًا.
تزعمصحيفة التلغراف أن مزاج رونالدو قد توتر بسبب تبادل مرح للكلمات مع زميله السابق في سانتياغو برنابيو بنزيمة. ويقال إنه "نظر إلى عقده مع الاتحاد واعتقد أنه يمكنه كسب المزيد".
بعد حصوله على زيادة في راتبه في نادي الهلال، أرسل الفرنسي "رسالة نصية إلى رونالدو وقال له مازحاً إنه لم يحصل على زيادة في راتبه فحسب، بل سيحصل أيضاً على اللقب مرة أخرى". من غير المرجح أن تكون هذه السخرية قد لاقت قبولاً حسناً في منزل رونالدو، حيث أوضح اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً أنه مصمم على التمتع بمجد اللقب السعودي في 2025-2026.
شرط رحيل رونالدو: العودة إلى أوروبا أم الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم؟
قد يحقق رونالدو رغبته، لكن هناك تساؤلات جدية حول مستقبله. قد يبحث عن تحدٍ جديد في الصيف، مع فسخ عقده حتى عام 2027 في الشرق الأوسط.
هناك بند خروج، بقيمة 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني/60 مليون دولار)، يمكن تفعيله في فترة الانتقالات المقبلة. وتزعم صحيفة "تيليغراف" أن "هذا البند سيتم التنازل عنه لتجنب انهيار رونالدو". وتضيف الصحيفة أن "الانتقال المجاني سيكون أكثر تفضيلاً للسعودية".
هناك تكهنات حول عودة CR7 إلى أوروبا، الذي قطع علاقاته مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد في أواخر عام 2022 عندما تم إنهاء عقده. كما تمت مناقشة انتقاله للانضمام إلى منافسه الأبدي ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
تزعم صحيفة "التلغراف" أن كريستيانو رونالدو قد يواصل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته في الولايات المتحدة، "البلد الذي تجعله صداقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاملًا أجنبيًا مرحبًا به". وتضيف الصحيفة أن هناك "مجالًا لشيء أكثر إثارة للاهتمام من تسجيل الهدف رقم 1000 ضد نادٍ لكرة القدم لم يمارس اللعبة لسنوات قليلة مثل رونالدو".
رونالدو يكتب الفصول الأخيرة في مسيرته الرائعة
بغض النظر عن المكان الذي سينتهي به المطاف، لم يتبق له سوى سنوات قليلة في مسيرته الكروية الرائعة. وقد صرح رونالدو أن كأس العالم هذا الصيف سيكون الأخير له، على الرغم من أن الكثيرين يتوقعون أن يواصل اللعب في بطولة دولية كبرى أخرى - بعد أن خاض 226 مباراة دولية وسجل 143 هدفًا لمنتخب بلاده.
وقد أعلن عن رغبته في دخول مجال الملكية بعد أن يعلق حذاءه الذي حطم الأرقام القياسية، بدلاً من خوض مجال الإدارة، حيث يأمل رونالدو أن يكون قد حصل على لقب الدوري السعودي للمحترفين بحلول ذلك الوقت - مما يتيح له أن يضحك أخيراً على بنزيمة.
