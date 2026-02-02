يبدو أن قصة كريم بنزيما مع الاتحاد، لا تزال تحمل في جعبتها الكثير من الكواليس، التي تم الكشف عنها، في ظل الأنباء المتواردة حول انتقال "محتمل" للنجم الفرنسي إلى صفوف الهلال، مع تبقي ساعات قبل غلق الميركاتو الشتوي.
تجديد رونالدو ومكالمة وكيله .. حقيقة عرض الاتحاد "المجاني" لبنزيما ورد مثير على أنباء رحيله للهلال!
- getty
أزمة كريم بنزيما
وغاب كريم بنزيما، للمباراة الثانية على التوالي، بين الفتح والنجمة، مؤكدًا حالة "العصيان"، في ظل عدم توصله لاتفاق حول تجديد عقده مع الاتحاد، والذي ينتهي في الصيف المُقبل.
وأوضح الإعلامي وليد الفراج، أنه تم إجراء اجتماع حاسم بين برنامج الاستقطاب برابطة دوري المحترفين، مع وكيل بنزيما، من أجل تحديد مصيره، سواءً بالاستمرار مع الاتحاد أو الانتقال إلى الهلال، مضيفًا أن إدارة الزعيم منفتحة على فكرة ضم حامل الكرة الذهبية لعام 2022.
وتناقلت صحيفة "ليكيب" والإعلامي فابريتسيو رومانو، كواليس صادمة حول غضب كريم بنزيما من مفاوضات الاتحاد، بداعي أن عرض التجديد تضمن عدم حصوله على رواتب مالية، والاكتفاء بحقوق الصور، في خطوة اعتبرها الفرنسي بمثابة "إهانة لتاريخه".
- Getty Images/GOAL
بنزيما: لماذا جدد رونالدو وأنا لا؟
وفي هذا السياق، كشف الإعلامي هتان النجار، المُقرب من البيت الاتحادي، عبر برنامج "نادينا"، عن الكواليس الكاملة حول أزمة بنزيما.
وقال النجار إن بنزيما يتحدث عن تجديد عقده من شهر يونيو الماضي، وجدد حديثه في أغسطس، عندما أعلن النصر عن استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه، لمدة عامين جديدين حتى صيف 2027، مضيفًا أن بنزيما قال نصًا للإدارة الاتحادية "لماذا تم تجديد عقد رونالدو ولم يتم تجديد عقدي؟"
وأضاف أن بنزيما كان يمارس ضغوطات على الإدارة لتجديد عقده قبل عام من نهايته، فيما تم فتح قناة تواصل بين فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، مع وكيل أعماله، في أغسطس، وتم إبلاغهم بأن تجديد عقده مرتبط بتقييم مستواه خلال موسم 2025-2026، ليرد بنزيما بأنه لن يستطيع العطاء للفريق، طالما لم يتم تجديد عقده، كونه سيظل يشعر بالخوف على مستقبله.
وكيل بنزيما: لا تسافر إلى الأحساء
ونوّه النجار بأن كريم بنزيما كان يختلق مشاكل باستمرار داخل الفريق، وكانت الإدارة تتحرك لاحتوائها، مضيفًا أن اللاعب حصل على وعود بالتجديد؛ كونه يعتبر جزءًا مهمًا من مكتسبات المشروع السعودي.
وتابع "قبل مباراة الفتح، تم عقد اجتماع بين وكيل بنزيما ومسؤولي رابطة برنامج الاستقطاب، وقيل له: يا كريم، أنت موضوعك مع البرنامج وليس الاتحاد، وقبل سفر بعثة الاتحاد إلى الأحساء، تلقى بنزيما اتصالًا من وكيل أعماله، وقال له: لا تسافر!".
- Getty Images Sport
حقيقة التجديد "المجاني"
ونفى النجار، الأنباء المتداولة عالميًا، بشأن التفاوض مع بنزيما على تجديد عقده "مجانًا" إلا من حقوق الصور، مضيفًا أن عرض التجديد كان يتضمن حصول النجم الفرنسي على مبلغ 250 مليون ريال سنويًا، إلا أنه اشترط الحصول على 400 مليون.
وأضاف أن الاتحاد كان لديه مبدأ واضح، بألا يؤثر مبلغ التجديد على مخصصات النادي لدى برنامج الاستقطاب، إلا أن ما فعله بنزيما كان بمثابة إضراب وتمرد، وقراره لم يكن صائبًا، على حد وصفه.
الاتحاد تجاهل رفض بنزيما
وزاد النجار من الشعر بيتًا، بقوله إن مسألة بقاء كريم بنزيما في الاتحاد باتت معقدة، وإن لم ينتقل للهلال، مضيفًا أن الفرنسي رفض نشر صوره عبر حساب الاتحاد، ولكن النادي لم يستجب له.
ووجه النجار اتهامًا بأن بنزيما، أو وكيل أعماله، هو من قام بتسريب الأخبار التي تم تداولها عالميًا، بشأن العرض المجاني لتجديد عقده.
- Goal AR
هل يتحمل الهلال مبلغ الاتحاد؟
وحول أنباء اقتراب بنزيما من الرحيل إلى الهلال، علّق النجار بقوله إن صاحب الـ38 عامًا، لا يزال متبقيًا "6" شهور في عقده، بقيمة 150 مليون ريال، وهي قيمة مدفوعة من الاتحاد، متسائلًا "هل ستقوم إدارة الزعيم بشراء هذه القيمة؟".
وطالب النجار برنامج الاستقطاب، بالمزيد من الشفافية في هذا الملف، خاصة بعد التساؤل حول ما إذا كان مبلغ الـ150 مليون، سيتم دفعه للاتحاد، أم يتحمل البرنامج هذا المبلغ من مخصص الهلال؟
من أجل كأس العالم
وكان الإعلامي الرياضي ساشا تافوليري، قد ذكر بأن بنزيما يخطط للعودة إلى الملاعب الفرنسية، من أجل تحقيق أمله في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، وهو الحلم الذي أفصح عنه علنًا، رغم أزمته السابقة مع المدير الفني ديديه ديشان.
وبين الرحيل للهلال أو العودة لأوروبا، باتت مؤشرات مستقبل بنزيما، خاصة وأن المدير الفني للاتحاد، سيرجيو كونسيساو، رفض التعليق عن ملف الفرنسي، أثناء التحدث لوسائل الإعلام، عقب اجتماعه مع الإدارة الاتحادية، التي أعقبت انتهاء مباراة النجمة في دوري روشن.
- Getty Images Sport
مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد
النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.
ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.
وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.
وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.
كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته، مؤخرًا.
وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023.