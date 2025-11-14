"أنت مجرد كومبارس في عالمنا".. كريم بنزيما يهاجم ناشطًا فرنسيًا بسبب سخريته من زوجته!

قبل عشر سنوات، عاشت العاصمة الفرنسية باريس واحدة من أكثر الليالي دموية في تاريخها المعاصر، بعدما شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة التي استهدفت ستة مواقع مختلفة في وقت متقارب، ما أدخل البلاد في حالة من الصدمة والرعب. وأسفرت هذه الاعتداءات التي نفّذها عناصر تابعون لتنظيم داعش، عن مقتل ما لا يقل عن 129 شخصًا، إضافة إلى إصابة حوالي 352 آخرين، كثير منهم كانت إصاباتهم خطيرة.

وتوزعت الهجمات بين مسارح، مقاهٍ، مطاعم، وشوارع مكتظة بالمارة، مما ضاعف من حجم المأساة، إذ فوجئ سكان باريس بسيناريو غير مسبوق من العنف المنظّم، استهدف المدنيين بشكل مباشر لإحداث أكبر قدر من الخسائر.

وكان ملعب فرنسا الدولي (Stade de France) من بين المواقع المستهدفة في تلك الليلة، حيث كان يحتضن مباراة ودية بين منتخبي فرنسا وألمانيا. وشهد محيط الملعب ثلاثة انفجارات انتحارية متتالية، نفذها إرهابيون حاولوا الدخول إلى الملعب، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في منعهم من الوصول إلى المدرجات التي كانت ممتلئة بعشرات الآلاف من الجماهير.

وأظهرت التحقيقات لاحقًا أن تدخل رجال الأمن عند بوابات الملعب أنقذ البلاد من كارثة أكبر، إذ كان الهدف تنفيذ التفجيرات داخل المنشأة الرياضية، وهو ما كان سيؤدي إلى مضاعفة أعداد الضحايا.

وجاءت الهجمات بينما كان الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند يتواجد داخل المدرجات لحضور المباراة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلائه على الفور وفق بروتوكولات الطوارئ، قبل أن يتم الإعلان عن إلغاء اللقاء لاحقًا بعد انتشار الأخبار المروعة داخل باريس.

وتحوّل الملعب في تلك اللحظات إلى نقطة قلقٍ كبرى، حيث ظل آلاف المشجعين في الداخل ساعات طويلة قبل السماح لهم بالخروج بشكل آمن، بينما كانت قوات الأمن تفرض طوقًا واسعًا حول المنطقة.

ومنذ تلك الليلة، بقيت هجمات 13 نوفمبر 2015 حدثًا مفصليًا في الذاكرة الفرنسية والعالمية، لما حملته من صدمة، ولما شكّلته من نقطة تحول في سياسات الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب داخل أوروبا بأكملها.