أحمد رفعت

هذا قرار ديشان بنسبة 300% .. الكشف عن موقف المنتخب الفرنسي من ضم بنزيما بعد تصريحاته الأخيرة

تعرف على فرص انضمام بنزيما لمنتخب فرنسا في كأس العالم 2026

خرج النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد بتصريحات خلال الساعات الماضية، مُفادها بأنه يُريد العودة إلى صفوف المنتخب الفرنسي، المشارك في كأس العالم 2026.

يأتي ذلك رغم أزمته الشهيرة مع مدربه ديدييه ديشان، والذي استبعده من قائمة فرنسا التي شاركت في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بداعي إصابته وعدم قدرته على لعب المباريات.

    ماذا قال بنزيما؟

    في حديث جديد مع صحيفة ليكيب الفرنسية، بدا كريم بنزيما وكأنه يمدّ يد الصلح لديدييه ديشان، بعدما أعلن استعداده التام لتلبية أي دعوة للعودة إلى المنتخب الفرنسي والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

    وقال بنزيما خلال المقابلة: "من في العالم لا يحلم بلعب كأس العالم؟ الجميع يتمنى الظهور في هذا الحدث، ولو تلقّيت دعوة للعودة إلى المنتخب فلن أرفض. سأكون كاذبًا لو قلت غير ذلك".

    وأضاف النجم المخضرم: "حين يستدعيني المنتخب، أذهب للعب دون تردد، لدي طموح دائم، أحب كرة القدم والانتصارات، وأعشق حصد الألقاب، هذا أكثر ما يهمني".

    ورغم فتح باب العودة، رفض صاحب الـ37 عامًا العودة للخوض في تفاصيل انسحابه من مونديال 2022، موضحًا: "لست هنا للحديث عن الماضي أو استرجاع تلك القصة، بالنسبة لي، هذا الملف انتهى تمامًا".

    وتابع قائلاً: "هل سنظل نتحدث عن تلك الواقعة لثلاثين سنة أخرى؟ لا أريد إعادة فتح الجدل. ما حدث أصبح وراءنا، ومن الأفضل التركيز على الحاضر وما هو قادم".

    هل هناك فرصة لانضمام بنزيما لقائمة فرنسا بمونديال 2026؟

    يرى محلل قناة RMC Sport جيروم روثين أن كريم بنزيما ليست لديه أي فرصة للعودة إلى صفوف منتخب فرنسا تحت قيادة ديدييه ديشان قبل كأس العالم المقبلة، رغم تصريحاته الأخيرة.

    روثين لا يصدق الأمر إطلاقًا، فعلى الرغم من تصريحات كريم بنزيما يوم الخميس، والتي فتح فيها الباب لعودة محتملة إلى المنتخب خلال مقابلة مع صحيفة ليكيب، يؤكد روثين بحسم أن مهاجم  الاتحاد لا يملك أي فرصة للعودة إلى الفريق أو المشاركة في كأس العالم. وقال: "ديشان لا يُريده".

    وأضاف: "الجميع يعرف ما حدث في قطر، والنهاية المحزنة هناك، وبالنسبة لي أرى أنه كان من الممكن أن يُضيف إضافة كبيرة، واليوم لا أرى أن ديشان من الممكن أن يعرض نفسه لأي مشكلة، خاصة وأنه سيرحل بعد كأس العالم".

    وواصل: "لا أرى أن ديشان قد يُجرب هذه الخطوة، وهذا الكلام لمن يُريد أن يحلم فقط، ولكن الحقيقة إنها مستحيلة، وهذا التصريح كان عن كأس العالم غالبًا حتى يُزيد الكلام، ولكن ديشان لن يُغير موقفه".

  • "متأكد 300% إن ديشان لن يُعيده"

    ويتفق ليونيل شاروبنييه محلل RMC Sport مع روثين، مؤكدًا على أنه متأكد تمامًا بأن مسألة عودة بنزيما إلى منتخب فرنسا مستحيلة تمامًا تحت قيادة ديشان.

    وقال شاروبنييه: "ديشان وبنزيما من الممكن أن يتعاملا معًا مستقبلًا، ولكن هل المدير الفني لديه استعداد يعيد التجربة بعدما حدثت أزمة قبل ذلك؟ أنا متأكد 300% إنه لن يُعيده".

  • ماذا سبب أزمة بنزيما وديشان؟

    قبل انطلاق مباريات فرنسا في كأس العالم 2022، أعلن المنتخب الفرنسي إصابة كريم بنزيما في الفخذ، ما أدى إلى استبعاده من المعسكر وإعادته إلى مدريد رغم تواجده في قائمة الـ26 لاعبًا.

    والفحوصات الطبية أشارت إلى غياب اللاعب لثلاثة أسابيع تقريبًا، لكن بعد مغادرته قطر ظهرت تقارير تفيد بأنه كان قادرًا على المشاركة في الأدوار الإقصائية، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى خطورة إصابته.

    وبحسب مصادر فرنسية، توترت العلاقة بين بنزيما وديدييه ديشان قبل البطولة بسبب عدم جاهزيته البدنية واعتقاد ديشان أنه قد لا يكون مناسبًا لخطته، وخلال نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، نشر بنزيما رسالة غامضة عبر إنستجرام قائلاً: "لا يهمني"، مما عزز حالة الجدل حول العلاقة بين الطرفين.

    وبعد الهزيمة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، ألمح بنزيما إلى أن مشواره مع المنتخب انتهى، كما لم يتردد في مهاجمة ديشان على وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات غامضة أثارت جدلًا حول سبب مغادرته لمعسكر قطر.

    ويأتي هذا قبل سبعة أشهر فقط من انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو حتى 19 يوليو).

