هذا قرار ديشان بنسبة 300% .. الكشف عن موقف المنتخب الفرنسي من ضم بنزيما بعد تصريحاته الأخيرة

قبل انطلاق مباريات فرنسا في كأس العالم 2022، أعلن المنتخب الفرنسي إصابة كريم بنزيما في الفخذ، ما أدى إلى استبعاده من المعسكر وإعادته إلى مدريد رغم تواجده في قائمة الـ26 لاعبًا.
والفحوصات الطبية أشارت إلى غياب اللاعب لثلاثة أسابيع تقريبًا، لكن بعد مغادرته قطر ظهرت تقارير تفيد بأنه كان قادرًا على المشاركة في الأدوار الإقصائية، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى خطورة إصابته.
وبحسب مصادر فرنسية، توترت العلاقة بين بنزيما وديدييه ديشان قبل البطولة بسبب عدم جاهزيته البدنية واعتقاد ديشان أنه قد لا يكون مناسبًا لخطته، وخلال نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، نشر بنزيما رسالة غامضة عبر إنستجرام قائلاً: "لا يهمني"، مما عزز حالة الجدل حول العلاقة بين الطرفين.
وبعد الهزيمة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، ألمح بنزيما إلى أن مشواره مع المنتخب انتهى، كما لم يتردد في مهاجمة ديشان على وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات غامضة أثارت جدلًا حول سبب مغادرته لمعسكر قطر.
ويأتي هذا قبل سبعة أشهر فقط من انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو حتى 19 يوليو).