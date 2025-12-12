هذا قرار ديشان بنسبة 300% .. الكشف عن موقف المنتخب الفرنسي من ضم بنزيما بعد تصريحاته الأخيرة

في حديث جديد مع صحيفة ليكيب الفرنسية، بدا كريم بنزيما وكأنه يمدّ يد الصلح لديدييه ديشان، بعدما أعلن استعداده التام لتلبية أي دعوة للعودة إلى المنتخب الفرنسي والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وقال بنزيما خلال المقابلة: "من في العالم لا يحلم بلعب كأس العالم؟ الجميع يتمنى الظهور في هذا الحدث، ولو تلقّيت دعوة للعودة إلى المنتخب فلن أرفض. سأكون كاذبًا لو قلت غير ذلك".

وأضاف النجم المخضرم: "حين يستدعيني المنتخب، أذهب للعب دون تردد، لدي طموح دائم، أحب كرة القدم والانتصارات، وأعشق حصد الألقاب، هذا أكثر ما يهمني".

ورغم فتح باب العودة، رفض صاحب الـ37 عامًا العودة للخوض في تفاصيل انسحابه من مونديال 2022، موضحًا: "لست هنا للحديث عن الماضي أو استرجاع تلك القصة، بالنسبة لي، هذا الملف انتهى تمامًا".

وتابع قائلاً: "هل سنظل نتحدث عن تلك الواقعة لثلاثين سنة أخرى؟ لا أريد إعادة فتح الجدل. ما حدث أصبح وراءنا، ومن الأفضل التركيز على الحاضر وما هو قادم".