محمود خالد

لن يكون مثل رونالدو ودور "غير مباشر" في اختيار بديله! .. مطالبة الاتحاد بالتخلص من كريم بنزيما

بعد تصريحه "الغامض" حول مستقبله..

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المزيد من الغموض حول مستقبله مع العميد، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء في الصيف المُقبل "2026"، دون أي توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التمديد.

بنزيما الذي قال عنه المدير الرياضي رامون بلانيس، إن مشروع نادي الاتحاد قد تم بناؤه عليه، لم يحسم وجهته بعد انتهاء عقده، مكتفيًا بالقول إنه لا يزال أمامه عامان في الملاعب.

حديث بنزيما، الذي يقترب من دخوله عامه الـ38 خلال أسبوع، بات وكأنه يسير على درب كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي يواصل مسيرته في الملاعب، رغم تخطي حاجز الأربعين، إلا أن هناك آراءً تتجه نحو ضرورة استغناء الاتحاد عنه.

    كريستيانو رونالدو لن يتكرر!

    من جانبه، طالب غرم العمري، وكيل اللاعبين والناقد الرياضي، نادي الاتحاد، بضرورة بدء البحث عن "بديل" لكريم بنزيما في المرحلة المُقبلة.

    وأوضح العمري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن كريم بنزيما بات في الـ37 من عمره، مضيفًا أنه لن يكرر نسخة كريستيانو رونالدو، الذي يعد "صعب التكرار".

    وقال العمري إن بنزيما، رغم المستويات الكبيرة التي يقدمها في الاتحاد، ولكن في ظل سنه الكبيرة، والوضع الحالي للاتحاد، فمن الأفضل أن يبحث النادي عن لاعب آخر أكثر نشاطًا من بنزيما في الملعب.

    وجاء تصريح العمري، تعقيبًا على ما ذكره الإعلامي وليد الفراج، بأن لجنة الاستقطاب ستقوم بتمويل الأندية التي قامت بتمويل لاعبيها عبر اللجنة، بأن تعطي النادي الميزانية، وتترك له حرية القرار بين التجديد أو التعاقد مع لاعب آخر، ولكن وفق معايير معنية.

  • دور غير مباشر في اختيار البديل

    ولم يكتفِ العمري بذلك، بل كشف عن دور "غير مباشر" لبنزيما، في اختيار الصفقة الجديدة لنادي الاتحاد، مضيفًا أن العميد يمتلك القدرة المالية، وهو نادٍ جماهيري، ويكفي القول لأي لاعب بأنه سيأتي "بدل" بنزيما في الفريق، فمن المؤكد أنه سيوافق.

    وأيّد الإعلامي خالد السعود، ما ذكره غرم العمري، مؤكدًا ضرورة بحث الاتحاد عن اسم آخر يصغر بنزيما ما بين 7 و9 سنوات، مضيفًا أن الدوري السعودي صار مطمعًا للكثيرين، والوضع التنافسي في الدوري بات تجربة تستحق أن ينتقل إليها اللاعبون الجدد، كونه دوريًا مشاهدًا وقويًا، وهناك تنويع لأصحاب البطولات، فضلًا عن المنافسة بقوة في البطولات الإقليمية، ما يجعله خيارًا أول لكثير من نجوم العالم.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    ماذا قال بنزيما عن مستقبله؟

    وأكد كريم بنزيما أنه لم يتوصل لاتفاق مع الاتحاد على تجديد عقده بعد، مضيفًا "أنا في نهاية عقدي حاليًا وسنرى ما سيحدث لاحقًا. تركيزي الحالي على ما أقوم به، سواء خلال الأشهر الستة الأخيرة في عقدي أو ما بعد ذلك حال قررت التجديد. يتبقى لي 6 أشهر ولذا كل تركيزي على كرة القدم".

    وردّ بنزيما، في حواره مع صحيفة "ليكيب"، بشأن خططه المستقبلية، قائلًا "لا يوجد لدي نادي محدد في بالي. لدي سنتان للعب وأعطي أقصى ما لدي. هذه سنتان من المعارك والعمل. على أرض الملعب، أعطي كل شيء. كأنني أملك عقلية لاعب بعمر 20 عامًا. سأستمر في اللعب سنتين على أعلى مستوى لأنني مستعد ذهنيًا لذلك".

    وحول الأنباء المتعلقة برغبة نادي ليون، في استعادة كريم بنزيما إلى صفوفه بعد غياب طويل، منذ انتقاله إلى ريال مدريد في 2009، استبعد النجم الفرنسي تلك الفكرة، مؤكدًا أنه يفضل العودة بشكل آخر مختلف عن اللعب من جديد.

  • FBL-EURO-2020-FRA-TRAININGAFP

    بنزيما يعلنها: أريد العودة لمنتخب فرنسا

    ويأتي الجدل حول مستقبل كريم بنزيما، في الوقت الذي أعرب فيه حامل "بالون دور 2022"، صراحة، عن حلمه بالعودة إلى تمثيل منتخب فرنسا، في نهائيات كأس العالم 2026.

    ورغم أزمته السابقة مع مدرب "الديوك"، ديديه ديشان، خلال مونديال قطر 2022، إلا أن بنزيما بدا وكأنه يمد يد الصلح، بقوله "من لا يرغب في لعب كأس العالم؟ الجميع يريد المشاركة في هذه البطولة. وسأكون كاذبًا إن قلت لا حال طلبوا مني اللعب مع فرنسا في المونديال".

    وتابع "عندما يستدعيني المنتخب، أذهب لألعب. لدي أهداف، أحب كرة القدم والفوز، وأحب الكؤوس، وهذا الأهم بالنسبة لي".

  • Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة كريم بنزيما مع الاتحاد

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 49 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 74 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

