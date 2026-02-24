Goal.com
أحمد فرهود

وسط اقتراب انتهاء عمره الافتراضي.. طلب مفاجئ من كريم بنزيما إلى سيموني إنزاجي في الهلال لـ"عيون كأس العالم"

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

منذ شهر يناير 2026؛ والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، يشغل الرأي العام في المملكة العربية السعودية.

نعم.. بنزيما دخل في خلافات مع الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى صفوف عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وبعد انتقاله للهلال، سجل المهاجم الفرنسي 3 أهداف في ثلاث مباريات، قبل أن يُغيب بسبب الإصابة؛ بالتزامن مع الكثير من الأقاويل الطبية، التي تُحذر من حالة اللاعب الصحية والبدنية.

    كريم بنزيما يحلم بالتواجد في كأس العالم 2026

    وسط كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ فجّر موقع "365Scores" مفاجأة من العيار الثقيل عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    الموقع كشف عن رغبة قوية من بنزيما؛ للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    ويتواجد منتخب فرنسا في "المجموعة التاسعة"، ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ إلى جانب كل من النرويج والسنغال، وأحد المُتأهلين من الملحق.

  • طلب من كريم بنزيما إلى سيموني إنزاجي لـ"عيون" المونديال!

    واستكمالًا لخبره.. أعلن موقع "365Scores" توجيه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، طلبًا إلى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن خطته للتواجد في بطولة كأس العالم 2026.

    وطلب بنزيما من إنزاجي - حسب نفس الموقع -، إراحته في بعض مباريات الهلال؛ خوفًا من تفاقم إصابته، حيث يُعاني حاليًا على مستوى العضلة الضامة.

    ويأمل المهاجم الفرنسي أن لا تتفاقم إصابته؛ على أمل أن يتم استدعاءه للمشاركة مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس العالم.

  • موعد انتهاء العمر الافتراضي لكريم بنزيما!

    وبالتزامن مع الخبر سالف الذكر.. تحدث الدكتور راكان الوابل، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن مسيرة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع عالم الساحرة المستديرة.

    الوابل زعم في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، أن العمر الافتراضي لبنزيما مع عالم الساحرة المستديرة؛ سينتهي بعد عام واحد فقط.

    وأرجع الوابل انتهاء العمر الافتراضي لبنزيما، بعد عام واحد؛ إلى عديد الأسباب المؤثرة، وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: تقدم بنزيما في العمر "38 سنة".

    * ثانيًا: إصابات بنزيما العديدة.

    * ثالثًا: أسلوب لعب بنزيما.

     وشدد الوابل على أن أسلوب لعب بنزيما، يضغط على الأوتار كثيرًا؛ وهو ما جعلها تتضرر بشكلٍ كبير، وبالتالي انتهاء صلاحيته الطبية بعد عام تقريبًا.

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا. 

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 6 تعادلات، في 22 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

