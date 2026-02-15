Goal.com
استخفاف بعقول الجماهير والعقوبات هي الحل! .. قصة "الشركة الجديدة" التي أثارت الشكوك حول كيفية انتقال كريم بنزيما إلى الهلال

بعض الإعلاميين فقدوا صوابهم أمام انطلاقة "الحكومة" مع الزعيم..

أحيانًا يظن البعض أنه قادر على "الاستخفاف" بعقول الجماهير، فيبدأ للترويج لفكرته "الخادعة"، لكن الحقيقة إن أُخفيت لفترة، فلن تظن مخفية كثيرًا..

هذا باختصار ما يمر به الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظهرت "شائعة" جديدة تخص صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من نادي الاتحاد إلى الهلال في الميركاتو الشتوي المنقضي.

"الحكومة" والاتحاد فاجأوا الجمهور بالانفصال بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية العقد بشكل رسمي بستة أشهر، على خلفية خلافات بشأن البنود المالية للعقد الجديد .. فيما كانت المفاجأة الأكبر "انتقال كريم بنزيما إلى الهلال"!

    الحقيقة أن بداية عهد كريم بنزيما مع نادي الهلال، لكن تكن عادية، لذا لم يهدأ على الإطلاق الحديث عن تلك الخطوة، ولا يزال التنقيب ورائها قائمًا..

    النجم الفرنسي استهل مشواره مع الزعيم بإحراز ثلاثية "هاتريك"، بخلاف صناعة هدف رابع خلال مواجهة الأخدود في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في الخامس من فبراير الجاري.

    صحيح أن بنزيما شارك في مباراة ثانية أول أمس الجمعة، أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، ولم ينجح في هز الشباك، لكن تأثيره داخل الملعب فنيًا منعكس على أداء الهلال على عكس الوضع بوجود أي من المهاجمين البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجواياني داروين نونيز.

    هذا التأثير يغذي أكثر روح البحث عن أي مُعكر لتلك الصفقة، على عكس إذا كانت بدايته متواضعة وغير محسوسة!

  • الشائعة الجديدة .. شركة معادن

    الشائعات التي صاحبت انتقال بنزيما من الاتحاد إلى الهلال كثيرة، لكن أحدثها هي أكثرهم "سطحية" ودعوة لـ"إثارة الشفقة" تجاه مروجيها..

    الكثير من الإعلاميين والجماهير، لكن تبقى الفئة الأولى هي عين الحدث كونها مُحاسبة بشكل أكبر على ما تقدمه للجماهير، تزعم أن تلك الصفقة الجدلية قُدمت بدعم كامل من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وليس من قبل الأمير الوليد بن طلال كما أعلن الهلال بشكل رسمي .. هنا ليست المشكلة فهذا التشكيك هو المُثار منذ إتمام الصفقة!

    المشكلة تكمن في الدليل الذي يتسلح به من يروج لتلك المزاعم .. إذ تسلحوا بتغريدة من الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة "إكس"، كُتب بها: "كريم بنزيما لاعبًا لـالهلال، مقدم من شركة معادن".

    أحد من روجوا لإتمام الهلال لصفقة صاحب الـ38 عامًا بدعم مالي من الرابطة وليس الوليد بن طلال، هو الإعلامي و"المحامي" النصراوي خالد الشعلان، وكذلك الصحفي فيصل القيران..

    الشعلان كتب: "الرابطة أيضًا تقول بنزيما (مقدم) من شركة معادن".

    والقيران انفعل أكثر وعلق: "علمونا كيف نطلع الصادق فيهم، يالله يالجهات الرياضية وضحوا للشارع الرياضي: الهلال يعلن تكفل الأمير الوليد بن طلال بالصفقة!، حساب دوري روشن يعلن تكفل شركة معادن بالصفقة!، ويقولون ليه رونالدو يزعل!!".

  • ما هي الحقيقة؟

    ببحث بسيط يمكنك أن تكتشف أن محاولة الترويج لدعم شركة "معادن" لصفقة بنزيما والهلال، ما هي إلا محاولة "يائسة" للتشكيك أكثر..

    فبنفس الطريقة التي أعلن بها حساب دوري روشن على منصة "إكس"، صفقة بنزيما، أعلن انتقال يوسف النصيري للاتحاد، وكذلك جواو فيليكس وكينجسلي كومان للنصر وغيرهم من الانتقالات.

    السبب ببساطة هو عقد الشراكة الذي تم توقيعه بين رابطة الدوري السعودي للمحترفين وشركة "معادن"، في مايو 2025، والذي بموجبه أصبحت الأخيرة راعيًا بلاتينيًا لدوري روشن حتى عام 2030، ما يجعلها شريكًا ومروجًا تسويقيًا في بعض تغريدات حساب الرابطة.

    أما عن عبارة "مقدم من معادن"، التي تصاحب التغريدات، فتشير إلى دوري روشن السعودي في المقام الأول .. هذا هو الواضح بشكل جلي إلى أن يُثبت عكس ذلك بشكل رسمي.

  • العقوبات هي الحل

    هنا نحن لا نؤكد ما إذا كانت صفقة الهلال وكريم بنزيما تمت بدعم كامل من رابطة الدوري السعودي ولجنة الاستقطابات، أو بدعم من الأمير الوليد بن طلال .. إنما فقط نتعجب من اتجاه بعض الإعلاميين لطريق "الاستخفاف بعقول الجمهور"، حيث يسهل خداعه أحيانًا وسط الغضب.

    لكن الحل لا يزال في يد المسؤولين إذا ما أرادوا إيقاف إثارة الرأي العام بهذه الطريقة..

    الخبير القانوني ورئيس الأسبق للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم "فهد القحيز" أكد عبر برنامج "المنتصف" أن محاولات التشكيك أكثر في دعم الأمير الوليد بن طلال لصفقة انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، يعد إثارة للرأي العام، ما يستدعي توقيع عقوبات على المشاركين به، تصل لـ500 ألف ريال سعودي.

    ربما وقتها لن "يستسهل" البعض الترويج لأي فكرة تخطر بباله، وسيتحرى الدقة قليلًا!

