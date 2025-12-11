فاجأ كريم بنزيما الجميع بترحيبه العودة لصفوف منتخب فرنسا واللعب في نهائيات كأس العالم 2026 الصيف القادم، وذلك خلال مقابلة مثيرة مع صحيفة ليكيب الفرنسية كذب خلالها نجم الاتحاد السابق بشأن عقده مع الفريق الممتد حتى نهاية الموسم الجاري. فما الذي قاله؟
"لن أكون صادقًا لو قلت ذلك" .. كريم بنزيما يُحرج ديشان قبل كأس العالم 2026 ويُكذب نجم الاتحاد السابق بشأن عقده
بنزيما يُحرج ديشان!
رغم مضي ما يزيد عن 3 سنوات على الاستبعاد المفاجئ والمثير لكريم بنزيما من منتخب فرنسا قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إلا أن الجدل مازال متواصلًا حول ما حدث في تلك الليلة الساخنة والسبب الحقيقي حول مغادرة مهاجم الاتحاد السابق.
الحديث الرسمي وتصريحات المدرب، ديديه ديشان، أكدت أن الاستبعاد كان بسبب إصابة بنزيما وعدم قدرته اللعب مع الديوك حتى مباراة ربع النهائي على الأقل، وقد أوضح المدرب مؤخرًا أن القرار اتخذه اللاعب بنفسه، ولكن تلك الرواية شُكك فيها كثيرًا بعد مشاهدة المهاجم يتدرب مع ريال مدريد في ديسمبر، وكذلك عقب رد فعله الساخر من تصريحات مدربه.
بنزيما لم يلعب لفرنسا منذ ذلك الوقت، إذ كان قد أعلن اعتزاله دوليًا بعد خسارة المنتخب أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، ولكنه اليوم وخلال مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية قدّم عرضًا محرجًا للصلح مع ديشان، مؤكدًا أنه لن يرفض دعوة المدرب للعب مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2026 الذي سيُقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف القادم.
قال بنزيما ""من لا يرغب في لعب كأس العالم؟ الجميع يريد المشاركة في هذه البطولة. وسأكون كاذبًا إن قلت لا حال طلبوا مني اللعب مع فرنسا في المونديال".
أضاف "عندما يستدعيني المنتخب، أذهب لألعب. لدي أهداف، أحب كرة القدم والفوز، وأحب الكؤوس، وهذا الأهم بالنسبة لي".
صاحب الـ37 عامًا رفض تمامًا العودة للحديث عن كواليس انسحابه من المنتخب في 2022، بقوله "لست هنا للحديث عن تلك الأمور ولا للعودة إلى تلك القصة. لقد انتهى هذا الأمر بالنسبة لي".
أضاف "هل سنتحدث عن هذه الحكاية لثلاثين سنة؟ لست هنا لإحياء الجدل من جديد. بالنسبة لي، هذا أصبح من الماضي. علينا أن ننتقل للحديث عن شيء آخر".
المنتخب الفرنسي يعج بالمهاجمين المميزين حاليًا، ولكن هل يُمنح بنزيما تعويضًا من ديشان عما حدث في 2022؟
الدوري السعودي
بنزيما، وكعادة عديد النجوم الأجانب الناشطين في المسابقة، دافع عن دوري روشن السعودي بقوة خلال حديثه مع الصحيفة الفرنسية الشهيرة، معتبرًا أنه في طريقه ليُصبح مثل الدوريات الأوروبية، حيث يشهد تحسنًا وتطورًا بشكل يومي.
وأضاف "لاحظنا جميعًا تطور مستوى الدوري السعودي الكبير خلال السنوات الـ3 الأخيرة، المباريات أصبحت أكثر قوة وسرعة، وستتحسن أكثر مع الوقت. رأينا كيف صمد الهلال أمام ريال مدريد وأقصى مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية".
أضاف "اللعب هنا ليس سهلًا كما يظن البعض، صحيح أن المستوى ليس مثل أوروبا لكنه ليس بعيدًا عنها، ومن الخيال الظن أن أي فريق أوروبي قادر على الفوز بخماسية لو واجه فريقًا سعوديًا قويًا، نحن لا نلعب "بلاي ستيشن".
وأتم "علينا بالطبع ألا نتعجل الأمور، فالمستوى وقوة وكثافة التدريبات مازالت ليست بنفس النسق في أوروبا، لكننا نقترب تدريجيًا من ذلك. لدينا الآن مثلًا مدرب أوروبي ونعمل كثيرًا على الجانب البدني، لم نكن نقوم بتلك الأمور سابقًا".
مستقبله وعقده مع الاتحاد
كان حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق، قد أكد حسم ملف عقد بنزيما الممتد مع العميد حتى نهاية الموسم الجاري، إذ أكد في تصريحات متلفزة أن العقد الجديد وُقع بالفعل بين الطرفين ويمتد لموسمين قادمين، لكن المهاجم الفذ كذب المنتشري جملة وتفصيلًا!
المهاجم الفرنسي أوضح أن عقده مع الاتحاد لم يُجدد بعد، واضعًا المزيد من الغموض حول مستقبله، بقوله "أنا في نهاية عقدي حاليًا وسنرى ما سيحدث لاحقًا. تركيزي الحالي على ما أقوم به، سواء خلال الأشهر الستة الأخيرة في عقدي أو ما بعد ذلك حال قررت التجديد. يتبقى لي 6 أشهر ولذا كل تركيزي على كرة القدم".
وحول خططه المستقبلية، قال "لا يوجد لدي نادي محدد في بالي. لدي سنتان للعب وأعطي أقصى ما لدي. هذه سنتان من المعارك والعمل. على أرض الملعب، أعطي كل شيء. كأنني أملك عقلية لاعب بعمر 20 عامًا. سأستمر في اللعب سنتين على أعلى مستوى لأنني مستعد ذهنيًا لذلك".
بنزيما استبعد العودة إلى ناديه الأم ليون، مشيرًا إلى أنه يُفضل العودة بشكل آخر مختلف عن اللعب من جديد.
مسيرة كريم بنزيما مع الاتحاد
كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.
ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.
وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.
وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.
كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.
وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 49 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 74 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.