"كريم بنزيما يساعد الجميع في الاتحاد" .. ماريو ميتاي يختار تشكيلته التاريخية ويؤكد: هذا اللاعب قدوتي!

ماريو ميتاي يتألق بـ"قميص الاتحاد" في الموسم الحالي..

فتح ماريو ميتاي، ظهير أيسر نادي الاتحاد، "قلبه" إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع مستوياته المبهرة، في الموسم الرياضي الحالي.

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ميتاي البالغ من العمر 21 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف 2024؛ قادمًا من لوكموتيف موسكو على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد.

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لكن.. بسبب مستوياته الرائعة؛ قامت الإدارة الاتحادية بـ"تفعيل" بند شراء اللاعب نهائيًا؛ ليوقع على عقود حتى 30 يونيو 2028.