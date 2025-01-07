كريم بنزيما ضد الهلال | من مهاجم يعمل "دون ذكاء" إلى الثأر لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وخضوع ياسين بونو له!

عودة أولى بعد توقف شهر .. تسفر عن صعود الاتحاد لدور نصف النهائي بكأس الملك؛ فماذا قدم مهاجمه كريم بنزيما أمام الهلال؟!

أبى كريم بنزيما أن يعيش خيبة أمل جديدة مع ناديه الاتحاد على يد الغريم "الهلال" .. فما أكثر تلك الخيبات منذ الانضمام للنمور في صيف 2023!

الاتحاد ودع ثلاث بطولات على يد الهلال منذ التعاقد مع بنزيما؛ بداية من دوري أبطال آسيا 2023-2024 من ربع النهائي، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم نفسه من دور نصف النهائي، فكأس السوبر السعودي بذات الموسم لكن هذه المرة الهزيمة كانت في النهائي وفي حضور المهاجم الفرنسي داخل المستطيل الأخضر على عكس المناسبتين السابقتين، إذ غاب عن كلتاهما للإصابة.

واليوم الثلاثاء، وبعد عودة النشاط المحلي في السعودية من جديد عقب توقف دام شهرًا تقريبًا، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، ثأر النمور لأنفسهم في كأس الملك وأطاحوا بالموج الأزرق بعد هزيمته في ركلات الترجيح (3-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، والأشواط الإضافية بالتعادل (2-2).

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كريم بنزيما افتتح التهديف المباراة في الدقيقة 63، لكن أدرك سالم الدوسري التعادل للهلال في الدقيقة 72، قبل أن يخطف كارلوس ليوناردو هدف التقدم للأزرق في الدقيقة 101 إلا أن بنزيما قرر أن يقود اللقاء نحو ركلات الترجيح بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 114.

وأنصفت ركلات الترجيح النمور بنتيجة (3-1) بعدما أهدر محمد كنو، ماركوس ليوناردو ومالكوم الركلات الأولى والثانية والرابعة للهلال في ظل تألق الحارس بريدراج رايكوفيتش، فيما أحرز له فقط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

بتخصيص الحديث عن دور المهاجم الفرنسي في الكلاسيكو، فقد تبادل قيادة الهجوم رفقة الهولندي ستيفن بيرجفاين، وكلاهما اعتمد على الرجوع للخلف كثيرًا نحو وسط ملعب الاتحاد لاستلام الكرة وقيادة الهجمات، في ظل ضغط الهلال الكبير واعتماد العميد على الهجمات المرتدة.

وفي السطور التالية نستعرض تفصيليًا بصورة أكبر ما قدمه كريم بنزيما في الكلاسيكو الذي شارك به كاملًا حتى نهاية الـ120 دقيقة (الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان)، رغم أنه عانى من الإصابة خلال الأيام الماضية..