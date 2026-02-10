فيديو | "الخطة كانت مختلفة" .. الكشف عن المبلغ المالي "الكبير" الذي دخل خزينة الاتحاد بعد رحيل بنزيما وكانتي

منذ رحيله عن الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله إلى الهلال، لا يزال الحديث مستمرًا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هل هو خسارة ضخمة للعميد أم رحيله قد يكون مكسب؟!

اللاعب دخل في مشاكل خلال محادثات التوقيع على عقد جديد مع الاتحاد، وهنا قرر الهلال التدخل في ظل النقص الواضح في التهديف بمركز المهاجم الصريح بالفريق، ليعزز صفوف فريق المدرب سيموني إنزاجي.

فهد سندي رئيس الاتحاد، خرج في تصريحات تلفزيونية، ليؤكد أن ناديه لم يخطط لخروج بنزيما وأراد الحفاظ على خدماته وعدم رحيله بمنتصف الموسم.

ولكن رغم الخسارة الفنية من رحيله مع نجولو كانتي، يبدو أن الأمور جيدة من ناحية الاستفادة المالية بعد مغادرتهما للنادي في الميركاتو الشتوي.