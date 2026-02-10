Goal.com
مباشر
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "الخطة كانت مختلفة" .. الكشف عن المبلغ المالي "الكبير" الذي دخل خزينة الاتحاد بعد رحيل بنزيما وكانتي

الاتحاد خسر ثنائي من أهم لاعبيه بمنتصف الموسم

منذ رحيله عن الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله إلى الهلال، لا يزال الحديث مستمرًا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هل هو خسارة ضخمة للعميد أم رحيله قد يكون مكسب؟!

اللاعب دخل في مشاكل خلال محادثات التوقيع على عقد جديد مع الاتحاد، وهنا قرر الهلال التدخل في ظل النقص الواضح في التهديف بمركز المهاجم الصريح بالفريق، ليعزز صفوف فريق المدرب سيموني إنزاجي.

فهد سندي رئيس الاتحاد، خرج في تصريحات تلفزيونية، ليؤكد أن ناديه لم يخطط لخروج بنزيما وأراد الحفاظ على خدماته وعدم رحيله بمنتصف الموسم.

ولكن رغم الخسارة الفنية من رحيله مع نجولو كانتي، يبدو أن الأمور جيدة من ناحية الاستفادة المالية بعد مغادرتهما للنادي في الميركاتو الشتوي.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خطة للبناء

    الناقد ماجد هود علق على حديث رئيس الاتحاد قائلًا عبر برنامج "دورينا غير":"لقد تعرض لموجة انتقادات كبيرة جدًا، ولكن يجب لفت النظر إلى حقيقة هامة، إنه تحدث عن البناء على كريم بنزيما ونجولو كانتي في شهر يناير، وهنا يظهر الفارق بين تجديد العقد واستمرار اللاعب حتى نهاية عقده".

    وأضاف:"بعض الناس قالت إن النادي كان لا يريد كريم بنزيما، ولكن هذا غير صحيح، أرادوا استمراره حتى انتهاء عقده هو وكانتي، والتجديد يعتمد على العمر والعديد من الأشياء الأخرى، الأمر متعلق بعطاء كل لاعب".

    وأوضح:"الإدارة وضعت في الاعتبار سن كانتي وبنزيما، والخطة كانت استمرار المفاوضات معهما حتى نهاية الموسم الكروي الجاري قبل التوصل لاتفاق".

    • إعلان

  • مكاسب مالية

    وفي سياق متصل واصل ماجد هود حديثه:"رئيس النادي تحدث أيضًا عن مكاسب مالية دخلت النادي من كريم بنزيما، الاتحاد ربح ماديًا من خروجه مبلغ 100 مليون ريال أو أكثر، ربما يصل إلى 110 مليونًا".

    وواصل حديثه:"الاتحاد قام بتوفير راتب اللاعب خلال الأشهر القادمة، كما يجب الوضع في الاعتبار أن أي مبلغ يدخل خزينة النادي من وراء بنزيما فهو مكسب، لأنه جاء في صفقة انتقال حر".

    وتابع:"لا أعرف بالضبط قيمة راتب بنزيما بالضبط، وبالنسبة لكانتي، فالنادي حصل على 5 مليون يورو نظير بيعه إلى فنربخشه التركي، بالإضافة إلى التنازل عن راتبه حتى نهاية الموسم، كما أنه جاء إلى الاتحاد بنفس طريقة بنزيما، دون دفع أي أموال لضمه".

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لهذا تخلص الاتحاد من بنزيما

    الحديث عن رحيل بنزيما المفاجئ، واكتفاء الاتحاد بنشر بيان بإنهاء العلاقة التعاقدية مع قائده السابق، أثار الكثير من التساؤلات حول الكواليس التي دفعت الإدارة الاتحادية للموافقة على مغادرة النجم الفرنسي.

    من جانبه، أعطى الناقد عبد الرحمن جيزاوي، الذي سبق وأن مثّل الاتحاد والأهلي والنصر، أسبابًا للاستغناء عن كريم بنزيما، من داخل قلعة العميد، مؤكدًا أن الفرنسي كان يتعامل مع زملائه في غرفة الملابس بطريقة غير جيدة.

    وأضاف جيزاوي أن بنزيما لم يكن يعامل زملاء الاتحاد بطريقة جيدة، وهذا ما دفع الكثيرين منهم لإلغاء متابعته عبر موقع "إنستجرام"، بعد رحيله إلى الهلال.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري أبطال آسيا النخبة
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الغرافة crest
الغرافة
الغرافة
دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
0