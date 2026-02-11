Goal.com
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

المزيد من الفوائد لرحيل بنزيما .. الكشف عن "14 وظيفة" وفرها الاتحاد بعد انتقال الفرنسي للهلال

صفقة أثارت ضجة واسعة في الميركاتو الشتوي بدوري روشن السعودي

تفاصيل جديدة تخرج عن صفقة انتقال كريم بنزيما المثيرة للجدل من الاتحاد السعودي إلى نظيره الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهذه المرة مع المزيد من الأموال التي وفرها النادي.

اللاعب دخل في محادثات لتجديد عقده بمنتصف الموسم، ولكن بسبب خلافات مالية، قرر الفرنسي إنهاء رحلته مع العميد، محولًا وجهته إلى الزعيم.

الصفقة شهدت حالة هائلة من الصخب والجدل، البعض قال إن الاتحاد خسر أهم عناصره، والبعض الآخر قلل من قيمة رحيله عن النادي، خاصة بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    وظائف وفرها الاتحاد

    صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت إن رحيل بنزيما عن الاتحاد في الشتاء، جعل النادي يوفر دفع رواتب لـ14 موظفًا ارتبط وجودهم بالنجم الفرنسي.

    وأشارت إلى أن الاتحاد قام توفير ميزانية إيجار دور كامل في أحد الفنادق الـ5 نجوم المطلة على البحر الأحمر بعد مغادرة بنزيما.

    ويضاف إلى ذلك كل المحيطين به، وعلى رأسهم طاقم أمني وحراسة شخصية مكثفة لضمان حمايته وخصوصيته وسلامته.

    الاتحاد قام بتعيين 4 حراس أمن للإشراف على حياة بنزيما هو وعائلته، بالإضافة إلى شيف ومحضري طعام ومصفف شعر، ومسؤول ملابس وأخصائي مساج وآخر للتغذية ومدرب خاص وسائق شخصي.

    الاتحاد فاز (7-0) على الغرافة، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    وفي هذا السياق.. نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس"، رسالة مثيرة للجدل؛ وذلك بعد الفوز على الغرافة القطري، بسباعية نظيفة.

    الاتحاد كتب في رسالته المثيرة: "فوز مِرتاح.. بعد هم انزاح"؛ في إشارة لرحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، على الأغلب.

    وأجمعت العديد من التقارير الصحفية المحلية، أن مسؤولي العميد الاتحادي شعروا بالراحة؛ وذلك بعد التخلص من بنزيما، وانتقاله إلى نادي الهلال في الميركاتو الشتوي.

    كذلك.. أكد رئيس شركة الاتحاد فهد سندي، أن رحيل بنزيما كان أمرًا ضروريًا؛ بسبب بعض الأشياء، التي لم يذكرها.

  • benzema Getty Images

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة القطري بـ"سباعية نظيفة"، في الأسبوع السابع.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

