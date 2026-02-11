المزيد من الفوائد لرحيل بنزيما .. الكشف عن "14 وظيفة" وفرها الاتحاد بعد انتقال الفرنسي للهلال

تفاصيل جديدة تخرج عن صفقة انتقال كريم بنزيما المثيرة للجدل من الاتحاد السعودي إلى نظيره الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهذه المرة مع المزيد من الأموال التي وفرها النادي.

اللاعب دخل في محادثات لتجديد عقده بمنتصف الموسم، ولكن بسبب خلافات مالية، قرر الفرنسي إنهاء رحلته مع العميد، محولًا وجهته إلى الزعيم.

الصفقة شهدت حالة هائلة من الصخب والجدل، البعض قال إن الاتحاد خسر أهم عناصره، والبعض الآخر قلل من قيمة رحيله عن النادي، خاصة بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري.